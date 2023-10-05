小犬颱風最新風雨預測！國慶「6天連假」無望 明僅1地達停班標準
小犬颱風（國際命名：KOINU）今（5）日已經緩速進入台灣海峽，明（6）日會逐漸遠離台灣，目前截至下午4時，台東蘭嶼宣布明日停班停課，而根據中央氣象署下午4時發布最新風雨預測，明日風力「並無任何縣市達標」，未來24小時雨量則僅有「台東縣山區」達颱風假標準，基本上「國慶連假」延長成6天的機率極低，不過風雨預報並非唯一停班課標準，仍要視地方政府評估災害和交通狀況後考量決定。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象署資料顯示，明日上午6時至中午12時，由於小犬颱風已逐漸遠離，各地風力減緩，除了外島的澎湖、連江、金門仍有平均陣風5至6級、最大陣風8至9級的風力外，包括花東、北北基桃、新竹以南皆預估平均陣風3至4級、最大陣風5至6級。
而雨量部分，小犬颱風外圍雲系明日持續帶來降雨，但整體強度趨緩，未來24小時僅台東縣山區預估的200至340毫米有達標準，其餘台南以北縣市雨量皆小於80毫米，高雄、屏東、恆春半島、宜蘭預估50至100毫米，花蓮、台東則是80至250毫米，離達標都還有段距離。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。