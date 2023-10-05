高雄客家文創人才培力計畫　助美濃人才返鄉提升客庄觀光產值

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年甫甄選獲補助的「柚仔林合和學堂書店」雖然已在美濃經營5年，目前將搬遷至永安路上，以複合、多元化方式營運，除提供書籍販售外，也將不定期辦理藝術展覽、講座及推出具美濃特色的自有設計品牌商品，將藝術人文及文化創意結合，呈現商店多樣性、複合性及完整豐富的展售經營理念。
「花酵」則是一家精釀啤酒餐廳，店內的啤酒以開發在地農特產品，如烏梅、檸檬蜂蜜、香檬、洛神、百香果、油柑子等為料，精釀而成，大幅提高農產品的利用價值；現場也販售傳統及創新的客家菜，搭配啤酒更是絕配。店家也應團客需求提供藍染體驗、釀酒課程、漬物工作坊等多樣活動。
高市府客委會主委楊瑞霞表示，已有200多年歷史的永安老街，是美濃開發最早的市街，先民在此建造了24座夥房，並以永安街命名祈求永久安居之意。因此以永安庄為文創產業發展基地，透過古樸老屋的建築元素及美濃青年文創進駐店家的生命力，將美濃打造成為豐富多元的文創美學城鎮，展現其文化與經濟雙重價值。
「高雄市客家文創人才留美培力計畫」除補助獲選店家營運所需店租金、水電費、文宣費、展店開辦相關費用外，高市府客委會聘請專業人員不定期訪視輔導，協助店家增進經營能力與計畫執行效益，期望能透過文創人才培力及特色商店的進駐與群聚，發展美濃區內文創產業契機，帶動更多的青年返鄉創業，打造美濃新優質生活圈。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！