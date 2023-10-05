綠黨團嗆蔣萬安「柯留爛尾蔣當門神」杯葛議事　藍喊市長加油護航

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王閔生說，後續還發現北流有1.9億的工程款，我們每個月要付出80萬的利息，一年就要1000萬，這又是爛尾、爛攤子第二；地方的教育發展基金從144億給柯文哲後，到蔣萬安接到只剩12億，加上柯文哲去年編預算今年又要用掉五億，就是只留7億而已，「我相信北流要付80萬的利息，蔡詩萍眉頭皺得更緊更無奈，副市長林奕華去和校長協會講的時候，教育基金剩7億巧婦難為無米之炊，你今年還要多編44億排擠其他預算，編給地方發展教育基金，我要拜託市長，我們等下黨團全部的成員要替市民喊出我們的訴求，把口號送給你，希望你不要在選舉的時候，不要把這個當作政治操作、藍白合的政治籌碼，不要因為這些政治操作，沒有追究前朝的責任。」
王閩生說，柯文哲上任說五大弊案變成五大案，最後不了了之，他都會去清查國民黨籍的前市長郝龍斌；然而面對罪證確鑿的事情，蔣萬安沒有展現態度，替市府好好重整一下。
在語畢之後，王閩生說有4句話送給蔣萬安，「柯留爛尾，蔣當門神，只為藍白，唬弄市民，講萬安快醒醒」，民進黨團議員也都一起到蔣萬安面前高喊。而國民黨台北市議會黨團也不遑多讓，一同上前高喊「市長加油」，兩派人馬各自喊口號較勁。
而在一旁未加入的民眾黨團則由陳宥丞表示，議員人數、聲量無法與藍綠兩黨比拚，但要強調訴求為「回歸市政，把議會還給市民」、「停止口水，終結藍綠惡鬥」。