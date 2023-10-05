消防安全管理多頭馬車　蘇俊賓籲訂定倉儲消防規範整合部會資訊

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蘇俊賓表示，發生火災機率如此高的倉儲，卻缺乏專業的消防規範與管理權責，桃園市府過去已多次積極建議內政部消防署，訂定倉儲消防規範，而消防署函復將納入修法研議，但目前尚未有明確進度，蘇俊賓當面向陳建仁院長爭取，相關數據已經顯示，倉儲火災發生率如此高，相關的修法工作應該積極進行。
蘇俊賓同時指出，桃園市統計包含經發局、勞動局、環保局、消防局的數據發現，分屬不同局處的數據，對於工廠防災的預防有重要的意義，應該跟消防局的資訊整合。舉例而言，不少倉儲並非登記倉儲業，營登使用是工廠，實際使用卻是倉儲，地方與中央會有好幾個管理單位，目的事業管理機關的管理項目都不同。
蘇俊賓表示，希望地方政府與中央部會的資料庫應該有效對接，進行跨部會協調整合，將各單位所掌握的重要資訊提供分享或查詢，共同建立高風險潛勢工廠資料庫，有效運用這些數據資訊來達到預判風險的效果，也可保障消防弟兄的安全。
蘇俊賓表示，桃園市有1萬2800家工廠，高風險潛勢工廠幾乎都落在桃園，消防勤務絕對是繁重，希望比照新北與台北，一級危險職務加給加成由現在的7成調高到一倍，因為各縣市勤務繁重程度不同，需要因地制宜檢討，如果過分堅持統一標準將造成工作壓力較大的縣市人才。
最後蘇俊賓表示，希望比照新北與台北市的一級危險職務加給加成調整成一倍，希望讓桃園消防弟兄能夠有好的環境、合理的待遇、辛苦過程能夠得到好的報酬與保障。蘇俊賓說，桃園市消防局已於今年兩度函報內政部消防署，針對桃園市消防員危險職務加給加成，按原支等級數額最高加1倍加成，以外勤分隊為例，危險職務加給為9,700元，加成目前是7成6,790元，若修正至一倍，所增金額為2,910元。
行政院長陳建仁在院會聽取蘇俊賓建議後，回應認同桃園市觀點，中央與地方資料建置的重要性，不能夠各做各的，比如建置「化學雲」，中央部會與地方資料整合在一起，大家都很方便，倉儲管理業的消防管理規範也會加速來辦理，做好災害預防。
副院長鄭文燦也回應桃園提出的倉儲管理，有關倉儲納入危險物品申報，內政部應該會有正面處理，未來消防署針對工廠型、倉儲型都要納入。他也回應消防員危險職務加給加成案不能只處理六都，有些縣市還有地域加給、危險加給，目前只能二合一。另外包含警消人員加班費上限（天花板）調整，行政院均會做通盤討論。