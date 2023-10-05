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太太生產疼痛難耐怎麼辦？學會4技巧舒緩疼痛　準爸爸變待產神隊友！

▲太太生產疼痛難耐怎麼辦？學會4技巧舒緩疼痛　準爸爸變待產神隊友！
▲太太生產疼痛難耐怎麼辦？學會4技巧舒緩疼痛　準爸爸變待產神隊友！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】準備迎接新生命，準爸媽們總是既喜悅又有點不知所措，尤其在太太自然產疼痛難耐時，陪產的準爸爸們常常不知該如何是好。因此，國健署在臉書粉專上發文傳授4招舒緩疼痛的技巧，讓準爸爸們在待產時可以協助伴侶減輕疼痛，不再無所適從。

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產前共同擬定生產計劃　準爸爸陪產謹記4建議

一般生產方式可分為自然產、剖腹產，產前準爸媽可以一起擬定生產計畫，並在產檢時與醫療人員討論安全、合適的生產方式。而產前除了擬定生產計畫外，準爸爸們也可提前為陪產做好準備，國健署在「爸爸孕產育兒衛教手冊」中提出4建議，提供準爸爸們作為陪產時的參考，包含：

  • 事先理解生產知識、生產過程、減痛技巧，避免在陪產當下不知所措，不了解自己可以做什麼
  • 自然產時，產婦可能會有極大的情緒轉變，請用正向話語來鼓勵她
  • 關照陪產者自身，待產的過程可能是幾個小時，也可能是好幾天，所以必須先照顧好自己，把握時間休息與進食
  • 陪產時可提醒並協助產婦放鬆，若伴侶為自然產，也可先詢問醫護人員後幫助伴侶減輕疼痛

陪產應正向話語鼓勵產婦　用4技巧助伴侶減輕疼痛

而在自然產待產過程中，產婦常會覺得疼痛難耐，這時準爸爸們除了透過正向的話語鼓勵、支持伴侶外，也可按照國健署提供的4技巧來幫助伴侶減輕疼痛：

  • 在未破水的情況下，先生可協助太太在床上改為較舒服姿勢 或是詢問醫護人員是否適宜下床活動。在醫護人員的許可下，準爸爸可以協助伴侶下床或利用生產球改變姿勢。
  • 準爸爸可以利用手或按摩工具，以伴侶覺得舒適的力道按摩背部、腰部、腿部及肩頸部。
  • 在醫護人員許可下，準爸爸可以協助伴侶沖熱水澡或進行背部熱敷（勿使用暖暖包）。
  • 音樂可以讓人放鬆，準爸爸可以準備伴侶喜歡的音樂，舒緩產痛壓力。
國健署提醒，在待產過程中若要幫助伴侶減輕疼痛，都應事先與醫護人員討論後再進行，另外產婦也可用自己舒適的呼吸方式，慢速且深層的呼吸來轉移疼痛感，減痛呼吸法搭配上述減痛方式，例如按摩、變換姿勢等，效果也會較明顯。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59427

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