旺季拉貨效應未發酵！調研：台積電8吋產能利用率跌至6成以下

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2024年在經濟持續逆風的預期下，整體晶圓代工產能利用率復甦困難，預期2024年第一季八吋產能利用率將維持與2023年第四季相當，甚至略低，明顯缺乏復甦信號。至明年第二季起，TrendForce認為，儘管終端銷售仍因總經風險而不明朗，但在高庫存逐步回落至較為健康的水位後，預期供應鏈將陸續重啟零星庫存回補，且部分台系晶圓代工業者從去中化獲得的轉單將在下半年逐季放量，故下半年八吋產能利用率應不會再下探，並有緩步回升的可能，2024全年八吋平均產能利用率預估約60到70%，短期仍難再回歸往年滿載水準。
各家業者來看，中芯國際（SMIC）與華虹集團（HuaHong Group，八吋主要為HHGrace）等中系晶圓代工業者八吋產能利用率平均表現較台、韓系業者略高，主要是中國晶圓代工讓價態度與幅度較積極，以及中國推動IC國產替代、本土化生產趨勢有關。然而，儘管2023下半年各家晶圓代工廠都祭出讓價措施，但由於客戶普遍仍保守看待市況，備貨謹慎，加上沒有急單挹注，故此波降價對今年下半年的八吋產能利用率幫助有限。
展望2024年，相較台、韓系業者，預期中芯國際、HHGrace八吋產能利用率復甦狀況將較產業平均更快，HHGrace全年甚至有機會回到80到90%水準。台系業者方面，台積電（TSMC）近期亦遭PMIC客戶抽單影響，4Q23至1Q24的八吋產能利用率預估將跌至60%以下，同期聯電（UMC）、力積電（PSMC）均面臨50%保衛戰。
此外，由於原本需求較穩健的日、歐系IDM廠也在今年第三季正式進入庫存修正週期，恐使八吋產能利用率復甦時間再度遭推遲。據TrendForce了解，英飛凌（Infineon）近期基於庫存過高考量，著手向聯電、世界先進（Vanguard）等委外代工廠砍單，將使第四季世界先進八吋產能利用率持續下滑至明年第一季，比預期更低迷。
韓系業者方面，三星（Samsung）八吋產能主要生產大尺寸Driver IC、CIS與智慧型手機PMIC等，但受消費性終端需求持續低迷影響，相關客戶投片規劃保守，且中系CIS客戶受到中國本土化生產策略，進而回歸中系晶圓代工廠投產，今年下半年八吋產能利用率已處低檔，且預期2024全年將維持在約五成。