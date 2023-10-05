孫生被操到住院！IG突開戰館長「1通電話都沒有」 經紀人回應了
知名YouTube團體「反骨男孩」成員孫生，上個月和「館長」陳之漢合作拍格鬥影片，結果操到橫紋肌溶解住院5天，必須靠著輪椅代步，怎料，孫生3日上傳住院影片，並直指是館長在旁激勵他，結果惹來館長開直播反擊，質疑孫生是在討拍做效果。最後孫生再度PO文，痛批館長「一通電話都沒有」，眼見雙方開戰，反骨經紀人也發聲回應了。
記者詹鎰睿／綜合報導
還原整起事件，孫生上個月先是在IG上表示，自己被館長操到橫紋肌溶解，雖然住院很痛苦，還需要靠輪椅代步，但他強調是自己太逞強，並呼籲外界不要責怪館長，而在3日的最新影片中，孫生說明館長當時在旁邊罵髒話激勵他，「XXX，再來！」才會操到住院。
沒想到，孫生昨日晚間突然在IG連發3篇限動，直指當時住院後，館長一通電話都沒有關心，還是由館長的助理小宇來探望，強調自己從頭到尾都沒有攻擊館長的意思，無奈自己仍被怪罪是在對整件事情「加水」做效果，「我今天氣在我去上你節目，我後來住院，你一點表示都沒有！」質疑館長把責任撇得一乾二淨。
孫生最後狠酸館長，「我心寒的是，從來沒怪過你，媒體自己亂寫最後來怪我？你怪一個已經被你操到住院的人？好啦！你都沒錯啦，就是我太弱我太廢，因為我不是強大的陳之漢啦。」對此，館長也馬上在今天凌晨開直播回擊，孫生邏輯死亡，並強調當天都有全程直播。
目前館長、孫生雙方各說各話，除了本人，粉絲都持續交戰中。稍早《NOWnews今日新聞》詢問反骨經紀人，對方表示，「孫生沒有生氣，也沒有想要戰啦！文字不像影音很難表達完整情緒！從頭到尾都沒有責怪館長的意思，希望媒體可以公正平衡報導唷！感謝關心。」