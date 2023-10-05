失業率太高！中國《躺平歌》引共鳴　年輕人看淡生活「寧可買醉」

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耐人尋味的歌詞使得歌曲影片在網路上瘋傳，有網友詢問，「這是誰寫的歌詞？」，還有人「是不是說到心坎兒上？」還有人留言，「是誰把人變成這樣的？」、「這歌能火嗎？從此我是絕對明白，躺平是啥玩意。從此我是真的懂了，什麼是無奈的人生」，更有網友直呼「彷彿打通任督二脈」。不過也有網友認為，「不上進的人寫不出這麼好的歌」。
中國年輕人確實面臨著許多壓力。知乎帳號「too late」表示，當前的生活環境使得「路一年比一年難走，錢一年比一年難掙，物價一年比一年高」。許多行業都開始出現「內卷」（激烈的競爭，無效的勞動）現象，使得就業更加困難。
中國國家統計局最後一次公布青年失業率數字是在今年7月，當時青年失業率為21.3%，相當於每5名中國年輕人就有1人為就業所苦。
北大副教授張丹丹日前研究長三角人力招聘平台推算，若將1600萬「躺平」、「啃老」不工作的年輕人算進去，中國3月份實際青年失業率可能已經高達46.5%，遠高於官方數字，顯示出青年失業狀況嚴重被低估。
而這樣的就業環境也讓年輕人感到絕望。滯留臺灣、曾實名反對習近平專制的李家寶向《自由亞洲電台》表示，中國學校教導學生只要好好讀書學習，畢業後就能找到好工作。「但現在談不上好工作，連找工作都難。疫情前，有些三、四線城市的工資在五、六千的工作，現在降到兩、三千，還有年輕人搶著幹。」
但即使努力工作，收入恐怕也很難維持基本生活開銷。李家寶表示，中國年輕人意識到，就算再怎麼努力，扣掉租房，有些人連吃飯都很免搶，而這也導致了「躺平」文化的興起，許多年輕人選擇放棄追求更好的生活，而是選擇安於現狀。
除了就業外，中國的婚育情況也不容樂觀。高昂的婚育成本使得許多年輕人選擇延遲或放棄結婚和生子。《躺平歌》字字句句敘述著，中國年輕人努力無用無奈選擇「佛系」躺平，不願結婚生兒女而寧願買醉，正是當前中國年輕人的寫照。