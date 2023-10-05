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巷仔內／預算案無盡杯葛、罷免議長一擊即中　美國國會的失能危機

▲美國聯邦眾議院當地時間3日舉行投票，眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）以216對210票遭到罷免，成為美國史上首位被罷免的眾議長。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦眾議院當地時間3日舉行投票，眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）以216對210票遭到罷免，成為美國史上首位被罷免的眾議長。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）日前以216對210票遭到罷免，成為美國史上首位被罷免的眾議長。罷免議長的動議由一位眾議員提出便可啟動，8位共和黨議員「倒戈」投下贊成票就決定了麥卡錫的命運。反觀美國國會幾天前，拖到最後幾個小時，才通過避免讓聯邦政府關門的臨時支出法案，更早的5月美債違約危機時，也是最後一刻才達成提高美債上限的協議。史無前例的罷免議長案輕易迅速通過，讓政府免於失能的預算法案、美債上限，卻遭到反覆無盡杯葛，美國國會宛如正在上演失能的荒謬劇。

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混亂與失能，已成美國國會新常態

▲針對提高債務上限的協商，美國國會動向被高度關注。圖為議員為協商一事進出國會山莊。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國會失靈的亂象，在美債危機時就已突顯在外界眼前。圖為當時議員為了提高債務上限的協商進出國會山莊。（圖／美聯社／達志影像）
如果說麥卡錫被罷免的種子，早在他今年1月歷經15輪投票，並承諾給予黨內強硬派更多權力（包括一名眾議員提出就能啟動罷免議長動議）時就已埋下，那麼美國國會失靈的亂象，則是在今年5月的美債違約危機，就已突顯在外界眼前。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）5月初公開呼籲國會，盡快提高債務上限，以支持美國政府維繫正常運作，並明確劃下6月1日的最後期限。白宮估計在最糟糕的情況下，美債違約將會造成800多萬人因此失業，美股暴跌45％。但在隨後的一個月內，共和黨保守派依舊強力杯葛，拖到最後一刻，當時還是議長的麥卡錫才與拜登總統（Joe Biden）達成協議，且在達成協議的當下，就已經引發共和黨內強硬保守派的不滿。

而這種不滿情緒也在美國聯邦政府9月陷入關門危機時再度爆發，共和黨內的部分保守派人士，以削減支出、杯葛烏克蘭撥款、邊境移民管制等理由，不斷抵制預算法案，不惜放手讓美國聯邦政府關門，即便有經濟學家提醒，美國政府關門一周就會對美國經濟帶來60億美元的損失。

而麥卡錫與民主黨議員合作，在最後關頭通過讓政府避免關門的臨時撥款法案，這也讓部分的強硬保守派大怒，最終由蓋茲（Matt Gaetz）開出罷免的第一槍，儘管麥卡錫有210位共和黨議員支持，但8位共和黨議員投下同意票後，他就難逃被罷免命運，也將美國國會的混亂程度，推上前所未見的新高峰。

美國國會正在生動詮釋民主為什麼會衰敗

▲美國國會亂象頻傳，紐時社論說國會大廈雖然位在山上，但許多美國民眾「看不起它」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國會亂象頻傳，紐時社論說國會大廈雖然位在山上，但許多美國民眾「看不起它」。（圖／美聯社／達志影像）
知名政治經濟學者法蘭西斯．福山，在他的著作《政治秩序的起源》中，曾分析民主政治衰敗的原因，提到了「否決者的統治」以及「極端主義的鐵籠」，而這兩種現象，在這次的麥卡錫罷免案中，都在美國國會被詮釋得淋漓盡致。

常言道「政治是妥協的藝術」，麥卡錫被罷免後發表演說，強調自己不後悔為了避免政府關門與民主黨妥協，「我們的政府是為尋找妥協而設的」。但在民意分歧、政治碎片化的今日，不妥協似乎才是主流，少數強硬派議員透過運用否決權，就能讓整個國會窒礙難行。否決權的原意是為了讓政府不能一味遂行多數民意的意志，也必須考量到少數民意。但在當下的美國政治生態，卻成了否決者說了算，只要否決者永不妥協，就變成所有人都得向他妥協。1人發起、8人投票，就能決定整個眾議院的命運。

對於麥卡錫的被罷免，許多分析人士認為他是自食惡果，因為他在爭取成為議長時，便向那些強硬派示好，且在上次美國大選結束國會暴動發生後，力挺前總統川普，又在近期發動對總統拜登的彈劾調查。即便如此「賣力」搏感情，麥卡錫依舊無法贏得強硬派的心，當麥卡錫顧慮到美債違約會帶來的後果，與拜登達成提高美債上限協議時；當麥卡錫不願見到美國政府關門，與民主黨議員達成合作時，立即觸怒了這些極端的保守派。

位在意識形態光譜兩端的極端份子，樂於把民眾鎖在極端主義的鐵籠之下，若有人試圖朝中間、較溫和的民意靠攏，這種「走出鐵籠」的行為馬上就會被視作背叛，立即引來猛烈的抨擊，彷彿任何與敵對陣營的溝通都是一種軟弱的表現，麥卡錫便是被殺雞儆猴的下場。

川普是混亂之源或是撥亂反正的天選之人？

▲美國前總統川普（Donald Trump）近來官司纏身，他在10月2日抵達紐約州法院，就他與其家族企業涉及的民事詐欺案接受審訊，此案可能對他的房地產帝國造成重大打擊。川普雖在進入法庭前批評「這是最大的獵巫行動」，但他仍在稍早罕見地自願前往紐約法院，宣稱將出庭為自己的聲譽而戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普（Donald Trump）近來官司纏身，但並未因此降低他的民調支持度。（圖／美聯社／達志影像）
在麥卡錫被罷免的同時，川普本周正在紐約法庭出席自己的官司審判，他在法庭現身的次數比在辯論會上的次數還多，但川普依然是共和黨大選初選的領先者。且在國會中，已有共和黨議員表示要提名川普來擔任眾議院議長，並稱只有川普能讓眾議院「再次偉大」。

川普雖然輸掉了上次總統大選，但掀起民粹主義旋風的川普時代似乎仍未過去，隨著今年美國國會的失能與混亂，共和黨會因此遭到民意反噬，而讓川普在2024年的大選再度鍛羽而歸嗎？

民主黨眾議員不願在罷免投票中拉麥卡錫一把，顯然很可能他們的判斷是，眾議院的混亂會打擊到共和黨的選情。不過《Fox新聞》的主持人沃特斯（Jesse Watters），痛批麥卡錫主導通過的臨時支出法案錯誤百出、「就是個笑話」，沃特斯認同麥卡錫被罷免是鬧劇一場，而他認為撥亂反正的方法是，把這些國會議員全部給淘汰（vote out）掉。

這種整個傳統建制派都已經失靈，需要一場「破壞性革新」的論調，正是川普崛起的土壤。在美國，究竟是有較多的人相信，川普應該要為國會的混亂與失能負責，或是完全相反，國會的混亂與失能需要靠川普來拯救？恐怕仍是個未知數。

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