旺季效應！鴻海9月營收6607億元、月增逾60% 創歷年同期次高
鴻海今（5）日公布2023年9月營收為新台幣6607億，月增60.05%，年減19.65%，為歷年同期次高。累計今年第三季營收為 1兆 5428億，季增18.43%，年減11.65%，同樣為歷年同期次高。
記者許家禎／台北報導
鴻海今年9月營收6607億元，月增60.05%，年減19.65%，為歷年同期次高。累計今年第三季營收為 1兆 5428億，季增18.43%，年減11.65%，同樣為歷年同期次高。累計前9月營收為 4兆3082億，年減 7.65%，為歷年同期次高。
鴻海指出，今年第三季營收為 1兆 5428億，季增18.43%、年減11.65%。四大產品類別，包括「元件及其他產品類別」、「消費智能產品類別」、「電腦終端產品類別」與「雲端網路產品類別」皆較上季成長。
展望第四季，鴻海指出今年下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運會逐季加溫，預計第四季將較第三季顯著成長。而緊接而來的10月18日為鴻海科技日，屆時將以三大平台作為對外展示主軸：智慧EV、智慧製造以及智慧城市；同時，「3＋3」新事業，包括AI、半導體、數位健康、低軌衛星等，也會有一系列的對外應用展示。