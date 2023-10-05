小犬重創南台灣！墾丁災損嚴重 200棵樹倒、鵝鑾鼻公園臨辦倒塌
小犬颱風重創南台灣！今（5）日上午8時20分，小犬颱風從屏東鵝鑾鼻登陸，墾丁國家公園管理處陸續清查園區據點設施不少地區皆出現受損，墾丁國家公園管理處也表示，目前各地方政府皆動員搶修工作，整體可因應的工程量能不足，工作人、工、機及料較為缺少，需較多時日才能整理妥善，希望計畫來訪的遊客能夠體諒，也因設施尚未妥善維修，請特別注意自身安全，也不要進入封阻之區域。
記者孫唯容／綜合報導
目前初步回報災損嚴重之區域計包含，滿洲南仁山管理站200棵樹倒、多隻電桿傾倒；墾丁牌樓至森林遊樂區路樹多棵斷倒；永靖至新莊電桿整排斷倒；後壁湖往海巡隊樹枝斷落、遊客中心往停車場步道樹木阻斷；鵝鑾鼻公園臨時辦公室倒塌、八角亭損害；社頂公路多處樹木倒塌、4-1道路與砂尾路段大型指示牌傾倒；龍鑾潭步道眾多樹木傾倒。
墾管處表示，自接獲陸續各據點狀況後，即刻通知開口契約工程承商進駐搶修，並依序以影響公眾通行之道路開始清通、各據點倒樹之清理、各設施牌示搶修，而屬大型設施的損壞先行封阻，並另編列經費整修重建。目前已完成4-1道路與砂尾之道路搶通，並進行社頂道路的搶通工作。