美豬洗產地掀食安隱憂！李彥秀訪基層 民眾喊苦：雞蛋完了換豬肉
衛福部食藥署執行豬肉稽查專案，卻發現有業者將冷凍美豬切成火鍋肉片後，把原產地標示為加拿大、英國，有多達15萬公斤的豬肉混入市場，多數已被民眾吃下肚，無法追回，對此，國民黨台北市議員李彥秀今（5）日表示，有不少店家和民眾都向她反應「怎麼雞蛋完了又換豬肉，這個政府到底有沒有重視食安！」，她也反批現任的民進黨立委高嘉瑜，已經檢驗出美豬變加豬、英豬，出現食安破口，卻不見高委員為民發聲、關心人民的食安、人民的健康，實在遺憾。
記者林莞茜／綜合報導
李彥秀說，昨天一連兩間廠商被查獲，將冷凍美豬切成火鍋肉片後，標示原產地為加拿大、英國，有多達15萬公斤的豬肉混入市場，多數已被民眾吃下肚，無法追回；食藥署6月時說，美豬占比不到0.4%，所以市面上查不到很正常。確實，今年上半年截至5/31，美國豬肉進口量僅1345噸，占比不大。但4個月後，時至10月3日的數據，下半年美國豬肉竟成長到10430噸，漲幅775%。但昨天食藥署仍堅持進口量少的說法，聲稱美國豬肉市佔率未達1%。
李彥秀提到，就今年來說，進口豬肉佔豬肉總量2成，而美豬又佔進口豬的12.7%，位列第三大來源地。因此「豬肉」部分，美豬其實佔總比2.6%左右。「試想，每100份火鍋豬肉片，就可能有2.6份是美豬，這能算是『市面上找不到』的比例嗎？」
李彥秀也說，這兩天，她在走訪港湖基層時，遇到不少店家和民眾反應：「怎麼雞蛋完了又換豬肉，這個政府到底有沒有重視食安！」、「每次都因為一兩家不肖業者，客人擔心，害我們這些小吃店也受影響」，話鋒一轉，李彥秀說「關心港湖鄉親的食安健康、關心港湖店家的生意狀況，就不能只是拍美照、拍食物，而是要不斷傾聽攤商和民眾的想法。」
李彥秀表示，現任的高嘉瑜委員在3年開放萊豬時，還有勇氣在質詢時要求陳時中「美豬美牛開放將上路，需要更多檢驗人力，但相關預算卻比往年少，檢驗量能不足恐成食安破口」，如今已經檢驗出美豬變加豬、英豬，出現食安破口，卻不見高委員為民發聲、關心人民的食安、人民的健康，實在遺憾。