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小犬襲台！台鐵停駛資訊一次看　臺東山里「土石流覆蓋」搶修中

▲「臺東=山里間」受土石流影響搶修中。（圖／台鐵提供）
▲「臺東=山里間」受土石流影響搶修中。（圖／台鐵提供）

記者許若茵／台北報導

小犬颱風強勢襲台，台鐵表示，今（5）日24時前，部分列車陸續恢復運行，但臺東山里間受土石流覆蓋路線影響搶修中，花蓮=臺東間對號列車維持停駛。

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台鐵表示，10月5日24時前行駛概況如下：
一、西部幹線：

1. 彰化以北各級列車均正常行駛。
2. 彰化=潮州間對號列車18時後陸續恢復行駛，南下自141次(彰化20時09分)起，北上自168次(潮州17時20分)起恢復正常行駛。因受編組影響，385次(臺中17時45分)、 324次(屏東19時35分)全區間停駛。
3. 彰化=潮州間區間車正常行駛。
4.潮州=枋寮間各級列車停駛。

二、東部幹線
1.    臺北=花蓮間各級列車正常行駛。因受編組影響，439次(花蓮19時05分)全區間停駛。
2.    花蓮=玉里間區間車，下行自4552次(花蓮17時57分)，上行自4041次(玉里19時52分)起機動行駛。玉里=臺東間區間車停駛。
3.    因臺東=山里間受土石流覆蓋路線影響，工務單位正積極搶修   中，花蓮=臺東間對號列車維持停駛。

三、南迴線
    全線各級列車停駛。

四、支線
   1.平溪線、深澳線全線停駛。
   2.沙崙線18時後正常行駛。
   3.集集線、內灣線、六家線均正常行駛。

台鐵說，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
 

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