小犬襲台！台鐵停駛資訊一次看　臺東山里「土石流覆蓋」搶修中

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一、西部幹線：
1. 彰化以北各級列車均正常行駛。
2. 彰化=潮州間對號列車18時後陸續恢復行駛，南下自141次(彰化20時09分)起，北上自168次(潮州17時20分)起恢復正常行駛。因受編組影響，385次(臺中17時45分)、 324次(屏東19時35分)全區間停駛。
3. 彰化=潮州間區間車正常行駛。
4.潮州=枋寮間各級列車停駛。
二、東部幹線
1. 臺北=花蓮間各級列車正常行駛。因受編組影響，439次(花蓮19時05分)全區間停駛。
2. 花蓮=玉里間區間車，下行自4552次(花蓮17時57分)，上行自4041次(玉里19時52分)起機動行駛。玉里=臺東間區間車停駛。
3. 因臺東=山里間受土石流覆蓋路線影響，工務單位正積極搶修 中，花蓮=臺東間對號列車維持停駛。
三、南迴線
全線各級列車停駛。
四、支線
1.平溪線、深澳線全線停駛。
2.沙崙線18時後正常行駛。
3.集集線、內灣線、六家線均正常行駛。
台鐵說，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。