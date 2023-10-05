小犬襲台！國慶光雕延至7日登場、每天加開2場次 18點起照亮凱道
文化總會一年一度的國慶總統府建築光雕展演，受到小犬颱風外圍環流與大會硬體工程進度影響，文總今（5）日宣布，考量執行人員、硬體設備等安全，2023國慶光雕將延至10月7日登場，並加開18點與18點半兩場次。每晚8場次播映前，也會加碼播出文總最新公布的「2023國慶影片—我們的聲音」，歡迎大家來總統府前一起聆聽台灣的聲音。
記者李琦瑋／台北報導
文總說明，2023國慶光雕「致未來的她‧台灣」演出時間將異動為10月7日至10日每晚18點到21點半，每半小時一場次，每晚共8場次演出。在安全的考量下，雖延期但加開場次，邀請更多民眾一同來總統府前參與國慶活動，聽台灣的故事。
有關交通資訊，文總表示，歡迎民眾多多利用大眾交通運輸工具前往活動會場，搭乘淡水線於台大醫院站一號出口出站，步行1分鐘即可抵達；或搭乘公車262於一女中站下車、243與706於台大醫院站下車。
文總提到，10月7日晚間18點，將於總統府前凱達格蘭大道正式啟動2023年第一場光雕展演，屆時將於文化總會Facebook、YouTube等社群平台上直播，無法前往現場的朋友，也可透過直播觀賞總統府前美麗的光影，一同為國家慶生。2023國慶光雕展演時間，已於文化總會Facebook、Instagram公告，歡迎民眾上網查詢。