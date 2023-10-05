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2業者用美豬卻沒標！藍營批政府沒在管　食藥署喊冤：有主動查

▲食安處今持續稽查下游餐飲業者，是否進貨新興、瑞騰兩家業者的豬肉片。（圖／台中市政府提供，2023.10.05）
▲食安處今持續稽查下游餐飲業者，是否進貨新興、瑞騰兩家業者的豬肉片。（圖／台中市政府提供，2023.10.05）

記者林志怡／台北報導

近期桃園2間加工肉品業者被查出「使用美豬」卻沒有如實標示，因此遭到當地衛生單位開罰。但國民黨質疑，業者此舉形同洗產地，認為主管機關稽查有「放水」之嫌，但對此衛福部食藥署抱屈表示，這次是食藥署通過專案、主動聯合衛生局稽查，也是每年必行的工作，相關說法恐打擊士氣。

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食藥署與地方政府衛生局合作加強查核食品產地標示，日前公布近期查核結果，截至目前計有2間廠商出現標示不實情事，且均為桃園市轄區內廠商。桃園市衛生局指出，「新興冷凍」與「瑞騰國際」都有進口美國豬肉、加工製成重組肉片，但標示上並未載明，僅以「加拿大」、「英國」等標示，超過10萬公斤已經流入市面，且回收相當困難。

國民黨立院黨團今日上午透過記者會質疑，廠商此舉形同「洗產地」，質疑蔡政府是沒有能力稽查美國豬、還是放水，現在查到美國豬洗產地變成加拿大豬，還混充、重組成加拿大豬流入消費市場，卻沒能交代流向，是真查不到、還是放水不願查，蔡政府必須向國人交代清楚。

食藥署副署長林金富今（5）日接受媒體聯訪時表示，食藥署每年都會針對豬肉進行稽查專案，並透過食品雲逐月追蹤進口豬肉原料與後續交易狀況，比如進口業者A輸入豬肉原料、賣給下游製造廠B，此時A會申報有將豬肉原料販售給B，B應該也要申報有向A採購豬肉一事，若有資訊未申報、數字對不上的情況，就會啟動稽查。

林金富表示，食藥署通過食品雲追蹤風險業者，目前已經完成稽查的家數是12家次，且持續進行中，這次違規的業者去（111）年、前（110）年也都有稽查過，但當時並未違規，而這次進口美豬加工、卻沒有更改外包裝標示，違法就是違法，因此依法處分。

此外，林金富直言，「一直扣我們帽子的話也不用啦」，110年起，食藥署與地方政府衛生局合作加強查核，針對豬肉標示查核超過24萬件，合格率99.97%，這些數字都是同仁一件一件稽查的結果，「要扣我們帽子，說業者都在洗產地、食藥署也沒查，有點打擊士氣，不論中央地方，何況這是我們主動查的。」

另一方面，林金富強調，從111年台灣訂立萊克多巴胺使用標準以來，所有進口豬肉查驗計1.6萬批、美國輸入的豬肉邊境查驗計1234批，但都沒有檢驗出萊劑，後市場經衛生局查驗、完成1.2萬多件，也都沒有驗出萊劑，因此台灣沒有萊豬，這些豬肉都是安全的。

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