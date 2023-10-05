2業者用美豬卻沒標！藍營批政府沒在管　食藥署喊冤：有主動查

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國民黨立院黨團今日上午透過記者會質疑，廠商此舉形同「洗產地」，質疑蔡政府是沒有能力稽查美國豬、還是放水，現在查到美國豬洗產地變成加拿大豬，還混充、重組成加拿大豬流入消費市場，卻沒能交代流向，是真查不到、還是放水不願查，蔡政府必須向國人交代清楚。
食藥署副署長林金富今（5）日接受媒體聯訪時表示，食藥署每年都會針對豬肉進行稽查專案，並透過食品雲逐月追蹤進口豬肉原料與後續交易狀況，比如進口業者A輸入豬肉原料、賣給下游製造廠B，此時A會申報有將豬肉原料販售給B，B應該也要申報有向A採購豬肉一事，若有資訊未申報、數字對不上的情況，就會啟動稽查。
林金富表示，食藥署通過食品雲追蹤風險業者，目前已經完成稽查的家數是12家次，且持續進行中，這次違規的業者去（111）年、前（110）年也都有稽查過，但當時並未違規，而這次進口美豬加工、卻沒有更改外包裝標示，違法就是違法，因此依法處分。
此外，林金富直言，「一直扣我們帽子的話也不用啦」，110年起，食藥署與地方政府衛生局合作加強查核，針對豬肉標示查核超過24萬件，合格率99.97%，這些數字都是同仁一件一件稽查的結果，「要扣我們帽子，說業者都在洗產地、食藥署也沒查，有點打擊士氣，不論中央地方，何況這是我們主動查的。」
另一方面，林金富強調，從111年台灣訂立萊克多巴胺使用標準以來，所有進口豬肉查驗計1.6萬批、美國輸入的豬肉邊境查驗計1234批，但都沒有檢驗出萊劑，後市場經衛生局查驗、完成1.2萬多件，也都沒有驗出萊劑，因此台灣沒有萊豬，這些豬肉都是安全的。