李千娜4段情史「遭男友絕情分手」！離婚後拉拔兒子到高中畢業
38歲藝人李千娜從選秀節目《超級星光大道》發跡，與40歲演員黃尚禾拍電影《少年吔》假戲真做，認愛1年後在今（5）日宣布結婚，李千娜19歲有過一段婚姻，育有1子、1女，兒子已經高中畢業，李千娜情路不被離婚包袱受限，入行以來4段情史轟轟烈烈。
記者羅凌筠／綜合報導
李千娜從歌手轉型演員，拍第1部電視劇《前男友》，天天遭于中中痛罵，沒想到罵出真感情，殺青後真的在一起，不過交往半年後因其他女星介入，李千娜黯然分手。後來李千娜與小2歲口技老師ECHO李昶俊交往6年，求婚成功的Echo差一點抱得美人歸。
李千娜2021年認愛《守著陽光守著你》對手是元介，1周後是元介單方面宣布分手，男方表示他想要的是生活，女生憧憬的是愛情，被狗仔跟拍後心裡有點陰影，難以調適的他表示，公眾人物面對感情有壓力，兩人單純的美好已經不見了。
後來李千娜拍電影《少年吔》煞到男主角黃尚禾，被目擊一起過夜的曖昧關係，兩人大大方方認愛，也穩定交往一段時間，李千娜透過經紀人分享喜訊，表示雙方覺得穩定在一起一段時間了，可以繼續一起步入下一個階段，婚禮已在計畫，生子的話目前順其自然。