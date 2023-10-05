茭白筍產季將至 10月21、22日三芝遊客中心免費體驗採筍樂
一年一度的三芝茭白筍產季將到，今（5）日舉辦宣傳記者會，新北市副市長劉和然出席並邀請大家在10月21及22日到三芝遊客中心參加茭白筍節系列活動，除了有茭傲市集、採筍體驗外，還有「梯田排球嘉年華比賽」與「吃泥拔河比賽」，活動精彩豐富，歡迎一同來三芝茭遊，做伙採筍趣。
記者吳嘉億／新北報導
劉和然表示，每年10到11月為新北茭白筍產季，三芝區為新北最大茭白筍產區，受惠於陽明山乾淨的水泉與富含火山灰的肥沃水梯田，孕育出支支飽滿肥碩口感脆、甜度高的茭白筍，強調市府持續與各地區農會努力推動在地特色美味間康農產，落實「吃在地、食當季」理念，減少食物里程，把當季健康推廣給市民朋友們。
三芝區長賴小萍提到，今年特別與淡江大學USR農情食課合作，結合食農教育，21日在鄰近的水田舉行「梯田排球嘉年華比賽」，民眾逛完市集可以到附近的梯田為選手加油打氣；22日則將舉辦「吃泥拔河比賽」，讓大朋友重溫農村童趣，也讓小朋友貼近筍田。
三芝區公所說明，活動中深受民眾喜愛的免費「採筍體驗」，每日安排8梯次，每梯次50名，40名採線上報名，開放10名現場報名，邀請大朋友小朋友下田採筍，一同感受農民栽培的辛苦與豐收的喜悅，詳細活動及報名資訊可洽新北市三芝區公所臉書粉絲專頁了解。