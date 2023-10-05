「還敢報警是嗎？」李柏毅再收威脅信 這次恐嚇要殺警
日前，左楠區立委參選人李柏毅在議會指出，國民黨跟Linbay好油自導自演一事，連帶質疑觀光局長高閔琳被恐嚇的關聯後，李辦公室隨即收到數封恐嚇郵件。沒想到在前往分局報案後當晚，又再收到多封恐嚇郵件，內容不僅嗆聲「還敢報警是嗎？」還說「信不信我們的人殺個狗條子？」，更寫道「阿拉看你是真想把你一家送殯儀館」。
記者鄭婷襄／高雄報導
李柏毅表示，在他公開談論威脅事件後，恐嚇攻擊開始轉向自己，而這些不知名的勢力十分囂張，在報案後更是變本加厲，目無法紀的加碼黃明昭署長照片，還嗆聲「還敢報警是嗎？信不信我們的人殺個狗條子？，拍照叫你看看？」、「阿拉看你是真想把你一家送殯儀館了」，恐嚇殺警誇張行徑令人咋舌。他認為這些越來越誇張的挑釁行為不只在挑戰公權力，還企圖抹黑台灣的穆斯林、詆毀真主阿拉。
李柏毅說，現在就連回應自己要正視嚴查的陳其邁市長，也被遭到網軍冒名。而目前收到17封死亡威脅信件，寄信者不只冒名警政署長黃明昭、市長陳其邁，連「蔡英文、陳光復、林炎田」都被冒名，在信中預告將在府內、警察局與機場安裝炸彈，並在臉書上直播開車衝撞行人、朝人群投擲汽油彈、開槍射擊逃跑的人。
李柏毅強調，在國民黨黨工許哲賓被收押後，恐嚇的內容變為更加兇殘，這種大量不法信件來源絕對不簡單，無論背後龐大集團究竟有何居心，他絕不會向恐怖勢力低頭，也希望檢調單位能盡快將相關嫌疑人逮捕。