百貨周年慶3趨勢變化　上班族斤斤計較！業者拚送點數與1+1衝業績

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像是中產階級、一般上班族，因物價飛漲導致消費的預算可能縮水，假設今年預算只有這一筆，那麼他就會思考去哪裡買犒賞自己的輕奢品比較划算，或許比較各百貨周年慶的優惠，又或者乾脆出國旅遊順便買比較划算，如之前日圓匯率低迷，就有消費者選擇去日本旅遊大買特買，又或者直接買免稅店的保養品跟化妝品，如此一來留在國內的消費動能就相對減弱了，百貨公司可能得多針對中產階級的消費趨勢多做留意與規劃。
二、滿千送百吸引消費者再上門，從禮券變玩點數經濟：王福闓表示，百貨滿千送百促銷規劃，主要是希望消費者下次可以再回購，但問題是消費者不一定再上門，尤其現在百貨競爭激烈，電商通路也很方便，消費者選擇性很多。因此，以往流行送禮券到近年來開始送點數，且把點數兌換使用的日期都給拉長，主要就是希望讓消費者覺得「累積點數很划算」！
王福闓指出，現在消費者很會精打細算，即使換成點數也會看划不划算，是不是等同打9折或8折，而現在點數都跟百貨APP綁在一起，消費者有多少點數可隨時查閱，百貨也提供小到咖啡或冰淇淋、實用的沐浴乳或小農米，大到吸塵器小家電都可以用點數做兌換，多元商品再加上兌換期拉長，幾乎可以滿足各階層消費者的兌換喜好，營造「點數很划算」的感覺，可說是非常聰明的作法。
王福闓表示，過去消費者即使有百貨點數，但常常會因為過期而浪費掉，但現在存在APP裡，兌換期限又拉長，如果剛好有消費者想兌換的商品，那麼消費者就有動力去消費集點，有點像是「遊戲型行銷」或「門檻行銷」，過程中消費者還能與兌換的品牌建立關係，對品牌商來說也是一種曝光的管道，看起來消費者與品牌商是雙贏，但實際上，對百貨公司來說則是多贏，一方面靠著品牌商緊抓消費者的心，一方面也讓消費者有機會再上門回購。
三、滿千送百集客力已經不夠，得結盟品牌1+1強強聯手：王福闓指出，以往周年慶並不會特別把餐廳納入優惠，主要是本來毛利或利潤就比較低，但現在消費者去百貨公司的目的性變得很兩極，不是直接買完東西就走，不然就是有聚會社交餐飲的需求，尤其一般上班族、中產階級多會選擇百貨商場的餐廳聚餐，從近年來百貨開始拉高餐飲比例就能知道趨勢確實如此，因此現在的百貨周年慶，業者多多少少也得跟餐廳談優惠，希望能有更多的集客效應。
王福闓表示，百貨競爭激烈，要靠滿千送百這樣的集客力其實已經不夠，現在除了來店禮推陳出新外，更要結合品牌商櫃位的力量，如上述提到的點數兌換商品或是餐廳談周年慶優惠，得要與知名品牌結盟才能有機會勝出，像是近幾年時尚家電興起，集雅社或是恆隆行的選品與代理能力佳，若加入周年慶行列，勢必吸引高消費的特定族群上門，這種周年慶1+1強強聯手的行銷概念，已經在強敵環伺的百貨圈內越來越重要。