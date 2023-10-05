小犬颱風減弱縮水！彰化、南投、花蓮今晚脫離暴風圈 風雨仍持續
小犬颱風（國際命名：KOINU）目前位於台灣海峽南部，中央氣象局預報員朱美霖表示，小犬颱風強度逐步減弱、暴風半徑也在縮小，今（5）日下午5時30分，台中已脫離暴風圈範圍，預估今晚彰化、南投、花蓮等也會接續脫離，明（6）日清晨有望解除陸上警報，不過仍會有較大的風雨影響部分地區。
記者張志浩/綜合報導
朱美霖說明，小犬颱風在接觸台灣陸地之後減弱快速，七級暴風半徑也從250公里變為220公里，不過在它遠離到台灣海峽後，其結構有稍微重整的態勢，但預計強度不會再往上提升，而是維持強度往西移動；至於路徑部分，由於太平洋高壓在東側，小犬缺乏導引氣流，因此速度較慢，也沒有加快趨勢。
朱美霖提醒，今晚各地風勢仍大，包括東半部、南台灣都還有9至10級強陣風，澎湖有10至11級強陣風，到了明日風力會快速減弱，但沿岸仍要留意8至9級強陣風。
降雨部分，花東、屏東山區今晚仍有明顯雨勢，且可能會有豪雨，北台灣受小犬颱風外圍環流影響也有間歇降雨，而南台灣受外圍環流造成的降雨可能會持續到週六（10月7日），下週日至下週一（10月8日至10月9日）因東北風影響，國慶連假北台灣天氣不穩，可能有局部大雨，其它地區也可能有午後雷雨，體醒民眾，颱風雖遠離，但降雨情況減緩較慢。