小犬颱風明早登陸！蘭嶼刮「歷史級強風」　風雨最劇烈時刻來臨

很多人搞錯！他飛日本從「松山機場」出發　訂機票漏看3字慘賠

▲一名網友原本訂了機票要從台北松山機場出發，飛往日本羽田機場，沒想到卻漏看了機票上的機場代碼，誤訂成日本的松山機場。（示意圖／NOWnews資料照）
▲一名網友原本訂了機票要從台北松山機場出發，飛往日本羽田機場，沒想到卻漏看了機票上的機場代碼，誤訂成日本的松山機場。（示意圖／NOWnews資料照）

記者賴禹妡／綜合報導

疫情解封後，台灣民眾出國旅遊的需求大增，尤其每逢連假及過年，機場更是充滿出國的人潮。近日就有一名網友透露，他原本訂了機票要從台北松山機場出發，飛往日本羽田機場，沒想到卻漏看了機票上的機場代碼，誤訂成日本的松山機場，忍不住崩潰直呼：「我哭！讓我突然乾脆不想去了。」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友日前在臉書社團「日本自由行討論區」中貼文，他透露原本想在2024年1月8日從台北松山機場出發，搭飛機前往日本羽田機場，沒想到訂完機票之後，才發現意外將出發地誤訂成日本四國愛媛縣松山市的「松山機場」，讓他崩潰直呼：「請問訂錯是不是真的沒救了…以為松山機場是台北的，第一次去日本悲劇了。」 

▲原PO訂完機票之後，才發現意外將出發地誤訂成日本四國愛媛縣松山市的松山機場。（圖／翻攝自臉書社團「日本自由行討論區」）
▲原PO訂完機票之後，才發現意外將出發地誤訂成日本四國愛媛縣松山市的松山機場。（圖／翻攝自臉書社團「日本自由行討論區」）
原來是因為台灣及日本都有松山機場，台灣松山機場代碼為「TSA」，日本松山機場代號為「MYJ」，讓沒看清楚的原PO搞混了。原PO表示，他買的方案只能更改不能退票，原本以為做了很多功課，沒想到還是出包，「就是只認得TPE和KHH，以為松山就松山，這輩子都會記得，年輕人還犯這種錯誤超不應該」，最後還是決定認賠。 

貼文曝光後，引起網友熱議，「別哭，我至少在這個版看過五次。你不是第一個，也不會是最後一個」、「要背一下自己家附近機場和常去的機場代碼，就三個英文字，卻有重大幫助，尤其是有玩哩數的，不然買錯或撲空，新手必記」。也有旅行達人提供原PO解決辦法，「有個方法，搭虎航去岡山，然後從岡山車站搭JR到松山，就可以好好利用這張票」。 

▲日本也有松山機場，機場代號為「MYJ」。（圖／翻攝自Google Maps）
▲日本也有松山機場，機場代號為「MYJ」。（圖／翻攝自Google Maps）
事實上，根據《NOWnews今日新聞》先前報導，機票改票規定依各航空公司有所不同，須先確認所訂機票是否可改票；若要更改航點，則須視航空公司規定，並非所有航點都可調整。 

由於每張機票的票規不盡相同，預訂機票時，務必詳閱所訂機票的規定與涵蓋內容，且需於出發前提出改票需求，避免因為NO SHOW（未於航司規定時限前取消訂位紀錄且未搭乘）造成無法改票或產生額外罰金。 

至於若是旅客想要退機票，在提出退票申請前，首先必須先確認票規是否為可退機票，如果為不可退票的機票，僅能取消訂位，但無法退返機票費用。如可退票之機票，退票申請送交航空公司審核，要注意退票必須於出發前提出申請，若為NO SHOW紀錄，可能會被收取更高額的退票費用，甚至最壞狀況會被航空公司拒絕受理退票。 

連假飛大阪整團no show！「28人離奇消失」真相曝光　旅行社慘賠

兩大一小玩東京6天行程超狂！他曝「六萬有找」：國旅留給有錢人

國旅「房價貴慘」被台人罵爆！專家曝背後真相：有時真不是給你住

帶團沒人消費！女導遊氣炸「逼遊覽車停1小時」狂罵：不買就棄團

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞