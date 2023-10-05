很多人搞錯！他飛日本從「松山機場」出發　訂機票漏看3字慘賠

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原來是因為台灣及日本都有松山機場，台灣松山機場代碼為「TSA」，日本松山機場代號為「MYJ」，讓沒看清楚的原PO搞混了。原PO表示，他買的方案只能更改不能退票，原本以為做了很多功課，沒想到還是出包，「就是只認得TPE和KHH，以為松山就松山，這輩子都會記得，年輕人還犯這種錯誤超不應該」，最後還是決定認賠。
貼文曝光後，引起網友熱議，「別哭，我至少在這個版看過五次。你不是第一個，也不會是最後一個」、「要背一下自己家附近機場和常去的機場代碼，就三個英文字，卻有重大幫助，尤其是有玩哩數的，不然買錯或撲空，新手必記」。也有旅行達人提供原PO解決辦法，「有個方法，搭虎航去岡山，然後從岡山車站搭JR到松山，就可以好好利用這張票」。
事實上，根據《NOWnews今日新聞》先前報導，機票改票規定依各航空公司有所不同，須先確認所訂機票是否可改票；若要更改航點，則須視航空公司規定，並非所有航點都可調整。
由於每張機票的票規不盡相同，預訂機票時，務必詳閱所訂機票的規定與涵蓋內容，且需於出發前提出改票需求，避免因為NO SHOW（未於航司規定時限前取消訂位紀錄且未搭乘）造成無法改票或產生額外罰金。
至於若是旅客想要退機票，在提出退票申請前，首先必須先確認票規是否為可退機票，如果為不可退票的機票，僅能取消訂位，但無法退返機票費用。如可退票之機票，退票申請送交航空公司審核，要注意退票必須於出發前提出申請，若為NO SHOW紀錄，可能會被收取更高額的退票費用，甚至最壞狀況會被航空公司拒絕受理退票。