小犬來襲高雄停電11,993戶 台電力拚今日全數復電
中颱小犬侵襲高雄地區，昨（4）日起為高雄帶來強風，但並未帶來大雨，高雄地區曾經停電戶數11,993戶，主要停電區域集中在彌陀、楠梓、鼓山、林園等地區，多數皆因樹竹壓線引起，經台電人員不眠不休進行電力修復，截至今日16時止，僅剩約400餘戶停電中，台電高雄、鳳山兩區處將力拚今日完成全數復電。
記者鄭婷襄／高雄報導
台電指出，本次颱風橫掃高雄地區，雖未造成重大災情，但高雄區處特別於昨天晚間即安排查報班36位同仁漏夜前往停電事故地點查報，逐一確認事故情況，以利搶修同仁得加速復電。小犬風勢強勁，造成許多條高低壓配電線跳脫，強勁的風勢更造成許多路樹倒塌以及招牌掉落壓損電線，所幸兩區處在颱風來臨前，皆已針對山區持續加強樹修；鳳山區處則特別在昨天安排人員、機具提前進駐那瑪夏、桃源等較偏遠山區。
同時為增進搶修效率，台電兩區處與市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制。台電表示，倘仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911客服專線，告知停電的住址及聯絡方式，目前將持續針對所知停電區域完成復電，若有區處未收到停電通報之零星用戶仍未復電，待通報後將立即前往復電。
台電表示，經動員高雄區處、鳳山區處總計293位工程人員、65位包商人員、91輛工程車、46輛吊臂車、55輛昇空車、11台全卡車、40台發電機、48台抽水機，及1台挖土機，持續全力、不眠不休進行電力修復，截至今日16時止，僅剩約400餘戶停電中，台電高雄、鳳山兩區處將力拚今日完成全數復電。