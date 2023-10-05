林口影城土地中央欲收回蓋社宅 新北府：土地開發應傾聽地方民意
針對內政部國土管理署表示新北市林口媒體園區土地整體開發進度不如預期，考量地區長遠發展預作為社宅儲備用地，滿足在地就業與安居訴求。對此，新北市政府經濟發展局今（5）日呼籲中央不要模糊焦點，新北並非反對社宅，而是要求中央按中央所規劃的都計內容適地發展，並應即予召開地方說明會，認真面對地方需求。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府經濟發展局長何怡明表示，日前已發函中央應考量地方產業發展需求，但至今仍未正面回應，反而多次說明以社宅進行規劃；強調媒體園區的發展是民眾關切的地方大事，中央應於社宅規劃前先至地方召開說明會，傾聽民意並予審慎評估。
何怡明表示，市府透過多元方式改善投資環境，吸引企業進駐新北，尤其在推動促參建設上，發揮團隊合作精神，善用民間資源與創意，為市民、政府以及企業共創三贏，不但可以有效帶動區域整體發展，更可提升週邊生活機能。
何怡明進一步指出，請中央不要轉移焦點，適地發展才是重點；強調自今年起國產署收回大多數國有土地，表示不再與各地方政府合作招商，難道是因為全國各縣市招商成績都不佳？呼籲中央勿隨意抹煞招商團隊的努力與成果，重申不管該土地由哪個單位負責招商，仍應聽取地方意見，並尊重區域發展脈絡。
新北市議員蔡淑君昨日也在新北市議會遞交超過1.3萬份的聯署書，重申並非反對社宅政策，強烈呼籲中央應回歸其所訂定都市計畫的產業專用區持續開發推動。