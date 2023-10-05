▲偏頭痛是病、不一定只偏一邊痛！　學會盼「123頭痛Free」影片創作提升認知

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偏頭痛≠偏一邊頭痛 有哪些症狀？如何診斷？《全球疾病負擔研究》報告指出，過去30年以來，偏頭痛是導致失能疾病的第二大原因，在50歲以下青壯年族群甚至位居第一，影響全球10%－20%的人口。台灣頭痛學會理事長陳韋達醫師表示，台灣約有200萬名偏頭痛患者，男女比例約為1：3，其中20－60歲是偏頭痛盛行率高峰。
許多人認為頭部其中一邊出現頭痛情形才是「偏頭痛」，但陳韋達醫師指出，事實上偏頭痛與「偏一邊頭痛」沒有必然關聯，也有可能兩邊都有頭痛問題，臨床上偏頭痛的診斷標準是指至少有5次發作，而且發作符合以下情形：
- 頭痛發作持續4－72小時（未經治療或治療無效）
- 頭痛至少具下列4項特徵中的其中2項：
- 單側
- 搏動性
- 疼痛程度中或重度
- 日常活動會使頭痛加劇或避免此類活動
- 當頭痛發作時至少有下列一項：
- 噁心／嘔吐
- 畏光及怕吵
偏頭痛可以治療 頻繁發作也可預防目前，偏頭痛治療分為急性發作治療、預防性用藥治療。台灣頭痛學會秘書長王嚴鋒醫師表示，偏頭痛急性發作治療就像滅火一樣，要把火撲滅就要在發作時一次給予足夠劑量的止痛劑，但若是偏頭痛發作頻繁，每週超過一次，就會建議使用預防性的藥物治療。
王嚴鋒醫師提到，預防性藥物包含口服的乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、抗癲癇藥與抗憂鬱劑等，也有長效注射針劑像肉毒桿菌素，還有降鈣素基因相關肽（CGRP）受體拮抗劑能夠單一阻斷引起偏頭痛的神經傳遞，減少偏頭痛的發生。
謹記「123頭痛Free」口訣 尋求精神內科診斷、治療為了提升民眾對偏頭痛的認知，台灣頭痛學會以「123頭痛Free」為主題，舉辦影音徵稿活動，其中描寫偏頭痛影響生活、工作與人際關係的「跟偏頭痛分手」取得評審一致好評，榮獲第一名，而第二、第三名則分別由動畫片「美美公主與她的偏頭痛惡龍」以及改編西遊記的「比妖怪更麻煩的事」拿下。
台灣頭痛學會也透過這次活動提醒，民眾應了解「123頭痛Free」的口訣，在偏頭痛發作時尋求神經內科醫師協助：
- 每週頭痛超過「1」次要看神經內科
- 每週止痛藥吃超過「2」次頭痛可能惡化
- 預防偏頭痛有「3」招: 運動、紓壓、預防性藥物。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59501
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