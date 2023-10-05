▲失智者推出「2024珍愛記憶月曆」　友善失智月曆輔具不僅自助也助人！

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月曆無法滿足使用需求 失智者推出友善月曆輔具失智者諮詢顧問小組成員皆為輕度失智者及其家人，每個月會開會討論失智友善、服務使用經驗及政策議題，並透過對外分享、主持或是提供建言等方式，讓更多人明白即使失智也依然能發揮影響力、對社會作出貢獻。
台灣失智症協會表示，在平日服務過程中，輕度失智者常常分享月曆在生活中的重要性，以及現有月曆較無法滿足使用上的需求，因此邀請失智者諮詢顧問小組共同討論、研發適合失智者使用的月曆，在2021年推出首款珍愛記憶月曆。
而今年已是協會第四年規劃珍愛記憶月曆，珍愛記憶月曆具備「足夠的筆記空間」、「字體粗大清晰」、「材質不反光」等特色，為市面上對失智者友善的月曆輔具，同時對健忘者也很有幫助。
台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，月曆整體設計充滿細節，例如：記事區位置大小符合不方便寫字的長輩黏貼標籤貼紙；當月紙張不需每月撕下，方便隨時追溯；標註清晰國、農曆及重要的節氣日期，並注重日期的延續性，在每月1日及當月可顯示的日期區間開始及結尾皆會完整標記月份，幫助閱覽。
摘錄鼓勵金句、當季食譜 不只紀錄生活更拉近距離更值得注意的是月曆還摘錄了失智者精選自我鼓勵金句，而且每一年的月曆主題都由失智者諮詢小組顧問們自行討論定出，例如搭配符合時令的花卉、水果等，「2024珍愛記憶月曆」則以每個月推薦一道當季食材料理的美食為主題。
台灣失智症協會表示，只要掃描月曆上的QR code便可以得到該菜餚的食譜，並觀看顧問們錄製的料理小撇步，期待這份月曆不僅僅是一份用來做生活紀錄的幫手，同時也能拉近家人之間的距離，家人們可以透過日常紀錄關心家人，亦藉由食譜及影片們增加與家中的長輩互動。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59492
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