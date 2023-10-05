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失智者推出「2024珍愛記憶月曆」　友善失智月曆輔具不僅自助也助人！

▲失智者推出「2024珍愛記憶月曆」　友善失智月曆輔具不僅自助也助人！
▲失智者推出「2024珍愛記憶月曆」　友善失智月曆輔具不僅自助也助人！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】失智症患者不僅能自助也能助人，由輕度失智者親自設計的「2024珍愛記憶月曆」已在群眾募資平台上架。台灣失智症協會表示，珍愛月曆具備多項特色，又兼具多種實用性，是全民友善的月曆，希望透過本次公開平台募資管道宣廣精神，並號召年輕人透過購買此月曆關心家中中高齡長輩。

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月曆無法滿足使用需求　失智者推出友善月曆輔具

失智者諮詢顧問小組成員皆為輕度失智者及其家人，每個月會開會討論失智友善、服務使用經驗及政策議題，並透過對外分享、主持或是提供建言等方式，讓更多人明白即使失智也依然能發揮影響力、對社會作出貢獻。

台灣失智症協會表示，在平日服務過程中，輕度失智者常常分享月曆在生活中的重要性，以及現有月曆較無法滿足使用上的需求，因此邀請失智者諮詢顧問小組共同討論、研發適合失智者使用的月曆，在2021年推出首款珍愛記憶月曆。

而今年已是協會第四年規劃珍愛記憶月曆，珍愛記憶月曆具備「足夠的筆記空間」、「字體粗大清晰」、「材質不反光」等特色，為市面上對失智者友善的月曆輔具，同時對健忘者也很有幫助。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，月曆整體設計充滿細節，例如：記事區位置大小符合不方便寫字的長輩黏貼標籤貼紙；當月紙張不需每月撕下，方便隨時追溯；標註清晰國、農曆及重要的節氣日期，並注重日期的延續性，在每月1日及當月可顯示的日期區間開始及結尾皆會完整標記月份，幫助閱覽。

摘錄鼓勵金句、當季食譜　不只紀錄生活更拉近距離

更值得注意的是月曆還摘錄了失智者精選自我鼓勵金句，而且每一年的月曆主題都由失智者諮詢小組顧問們自行討論定出，例如搭配符合時令的花卉、水果等，「2024珍愛記憶月曆」則以每個月推薦一道當季食材料理的美食為主題。

台灣失智症協會表示，只要掃描月曆上的QR code便可以得到該菜餚的食譜，並觀看顧問們錄製的料理小撇步，期待這份月曆不僅僅是一份用來做生活紀錄的幫手，同時也能拉近家人之間的距離，家人們可以透過日常紀錄關心家人，亦藉由食譜及影片們增加與家中的長輩互動。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59492

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