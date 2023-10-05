李千娜「照顧生病婆婆」成關鍵 黃尚禾穩交2年決定結婚了
演員黃尚禾、歌手李千娜今（5）日一早現身台北市南港區戶政事務所辦理結婚登記，穩定交往2年的兩人修成正果，黃尚禾表示之前因母親身體狀況不好，正是因為那段時間有李千娜在旁陪伴、照顧家人，從而更加認定了這份感情，黃尚禾也笑言：「千娜是第1個帶回家過年的女生，長輩都很喜歡。」
記者羅凌筠／台北報導
李千娜今年下半年在工作滿檔代言及商演夾攻之下，更首次挑戰擔任自己新專輯的製作人。儘管如此忙碌，但為了公證這天，小倆口行前準備可說絲毫不馬虎，李千娜不僅親自規畫當天的棚拍服裝及造型，還特地找了設計師友人量身訂製新郎領帶及新娘頭紗，好讓雙方能記錄下最美好的一刻，兩人更是請託了李千娜爸爸挑選了好日子，選定的吉日雙方還正好都有空，就這麼動身前往公證了，一切看來都是最好的安排。
提及公證消息的曝光，黃尚禾和李千娜兩人滿是喜悅、感恩的心情，並透露周遭親友們第一時間得知喜訊都非常祝福，鮮少放閃的兩人也因此決定公告「定下來了」！並盼望一直以來支持的粉絲、觀眾朋友們都能給予祝福。
李千娜從選秀節目《超級星光大道》發跡，與黃尚禾拍電影《少年吔》假戲真做，李千娜透過經紀人分享再婚喜訊，表示雙方覺得穩定在一起一段時間了，可以繼續一起步入下一個階段，婚禮已在計畫，生子的話目前順其自然。