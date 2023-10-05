遭控洩密韓國？馬文君喊冤：國防部稱沒機敏　內容是郭璽犯罪證據

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馬文君說，房茂宏收下資料後，也很快地就帶領相關人員回到自己辦公室說明，大意是說「是廠商惡鬥」、「沒什麼特別的機敏資料洩漏」、「不至於影響潛艦建造」。
馬文君表示，但問題是，即便國防部這麼說，錄音檔揭露的郭璽言行，包括許多犯罪行為，例如教唆韓籍技協如何造假學經歷，如何簽訂「陰陽合約」，如何謊稱簽約建造水面艦，然後來台造潛艦云云，直言「如果屬實，那就是郭璽與韓籍技協聯手設局，詐欺海軍，詐欺國防部，詐欺人民，就是慶富案翻版」。
馬文君指出，於是自己在隔天，就以國會辦公室的名義行文法務部調查局，並附上爆料錄音檔，請調查局立案調查，並透過外交部，取得韓國駐台代表處的聯絡方式，在獲得對方同意之後，將爆料錄音檔送去。
馬文君說，如今郭璽，與其側翼質疑，為什麼自己要將爆料音檔送交韓國代表處？因為郭璽在錄音檔內的說詞，就是犯罪。
馬文君表示，一，郭璽唆使韓籍技協，無視武器輸出許可，把機密帶來台灣、二是郭璽指導韓籍技協，如何造假學經歷，讓海軍與台船「看起來很專業」，三則是郭璽指導韓籍技協，詐騙韓國政府，簽訂一假一真的陰陽合約，最後，郭璽慫恿韓籍技協與他合作，因為他可以知曉內線，掌握預算，不只後續再造7艘潛艦，約140億元的顧問預算要吃，還能拿到數億元的海龍、海虎延壽案預算，當時，這可是真正的機密，國防部對國會議員都三緘其口，郭璽卻大喇喇地跟韓籍技協誇口「這都是我們的錢」。
馬文君指出，國防部說沒什麼機敏，於是自己就請調查局調查，又牽涉韓籍技協可能詐欺中華民國政府，也請韓國政府協助調查，讓她質疑「有什麼不對？不作為，難道做為一位國會議員，要坐視『潛艦國造』可能淪為國際醜聞？」