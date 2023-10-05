NewJeans Hyein的5個祕密！學歷只有小學　代言台灣珍奶舊照出土

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身高170公分的Hyein，從小就有優秀的基因，加上大眼以及豐厚嘴唇的記憶點，自然就以兒童模特兒的身分出道，曾出席西班牙馬德里的賓士時裝周、為帽子品牌參加俄羅斯、杜拜時裝秀；她願意從小就從事這份「超齡」的工作，只是因為喜歡看雜誌，「我偶然間看到了時裝秀的模特兒，深深被迷住後，就開始了模特兒的工作」。
她是後來看到舞蹈相關的影片，才萌生學習的想法，進而成了女偶像歌手；不僅去過中國表演，還跟「YG娛樂」即將推出的BLACKPINK師妹團「BABYMONSTER」Rora同台表演過。Hyein則是最後一位加入NewJeans的成員。
曾代言台灣珍珠奶茶品牌「哞熹哞熹」！14歲就當上LV最年輕大使
Hyein出道前就接過無數代言，更曾是台灣珍珠奶茶「哞熹哞熹」的品牌代言人，她拿著各種口味的飲品擺拍，姿勢相當熟練。不僅如此，她還是兒童偶像U.SSO Girls的第一代成員，早在成為NewJeans前就非常出名，因此資料也比其他成員來的多。拿過無數代言的Hyein，也在2022年14歲時當上奢華精品LV的全球大使，也是史上最年輕的一位。
當上練習生就沒去過學校！通過「鑑定考試」完成小學學歷
Hyein參加經紀公司徵選時，透露因為太緊張連歌都唱不好，好在成功入選練習生，但她也因此犧牲上學時間，當時的Hyein僅是小學生，後來因為新冠肺炎的影響，透過鑑定考試完成小學學歷；Hyein曾透露，她從未去過校外教學跟畢業旅行；後來到了韓國國際基督教學校就讀，目前已退學。
出道前是BTS粉絲！出道後跟偶像同一間母公司、成為天團師妹
Hyein 2019年曾在兒童節目《Play With Me Club》提到，自己買了很多BTS的周邊商品，更表示最喜歡的偶像就是BTS；但沒想到自己有一天會成為NewJeans，還跟BTS隸屬同一間母公司，間接成了他們的師妹，也算是史上最成功的追星案例。
iPhone 11是人生第一支手機！拿到第一份薪水買的是9萬鑰匙圈
Hyein在粉絲簽名會上透露，她第一支用的智慧型手機是iPhone 11，而且還比朋友晚買，許多歌迷因為此事震驚不已；到了今年夏天，Hyein未跟風iPhone 15的熱潮，則是選換銀色的iPhone 14 Pro。而她出道至今1年2個月，據悉拿到第一份結算薪資後，她則買了9萬韓元（約台幣2300）的鑰匙圈。
NewJeans是BTS公司「HYBE」旗下子公司「ADOR」的女團，她們於2022年7月22日出道，代表作有《Hype Boy》、《Ditto》、《OMG》、《Super Shy》等，每首傳唱度極高，MV觀看次數從3000萬到1.7億不等；新歌《Cool With You》MV更邀請到梁朝偉無酬客串，爆棚人氣不容忽視。