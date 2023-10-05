丟丟妹親揭前夫拋百萬粉專內幕　直言「新主播沒有殺傷力」

NewJeans Hyein的5個祕密！學歷只有小學　代言台灣珍奶舊照出土

▲NewJeans成員Hyein（惠仁）出道前就是知名模特兒，她曾代言台灣珍珠奶茶。（圖／翻攝워너비트레이닝센터、NewJeans X）
▲NewJeans成員Hyein（惠仁）出道前就是知名模特兒，她曾代言台灣珍珠奶茶。（圖／翻攝워너비트레이닝센터、NewJeans X）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓大勢女團NewJeans由Minji（玟池）、Hanni（玉欣）、Danielle（智慧）、Haerin（諧潾）、Hyein（惠仁）5位女孩組成，她們2022年7月以一曲《Hype Boy》出道便風靡全球粉絲，不論長相、歌唱、語言以及舞蹈實力，都有一流水準。事實上，年紀最小的Hyein只有15歲，最高學歷為小學的她，出道前就是知名模特兒，還曾是台灣珍珠奶茶的代言人。Hyein人生第一支手機是iPHONE 11，各種幕後小事都讓歌迷津津樂道。《NOWnews今日新聞》特別整理Hyein的5件小事，一起來看看吧！

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▲NewJeans是目前最紅的新生代女團。（圖／NewJeans X）
▲NewJeans是目前最紅的新生代女團。（圖／NewJeans X）
出道前就是知名兒童模特兒！去過西班牙、俄羅斯、杜拜秀自己

身高170公分的Hyein，從小就有優秀的基因，加上大眼以及豐厚嘴唇的記憶點，自然就以兒童模特兒的身分出道，曾出席西班牙馬德里的賓士時裝周、為帽子品牌參加俄羅斯、杜拜時裝秀；她願意從小就從事這份「超齡」的工作，只是因為喜歡看雜誌，「我偶然間看到了時裝秀的模特兒，深深被迷住後，就開始了模特兒的工作」。

她是後來看到舞蹈相關的影片，才萌生學習的想法，進而成了女偶像歌手；不僅去過中國表演，還跟「YG娛樂」即將推出的BLACKPINK師妹團「BABYMONSTER」Rora同台表演過。Hyein則是最後一位加入NewJeans的成員。

▲Hyein出道前就是模特兒。（圖／翻攝나무위키）
▲Hyein出道前就是模特兒。（圖／翻攝나무위키）
曾代言台灣珍珠奶茶品牌「哞熹哞熹」！14歲就當上LV最年輕大使

Hyein出道前就接過無數代言，更曾是台灣珍珠奶茶「哞熹哞熹」的品牌代言人，她拿著各種口味的飲品擺拍，姿勢相當熟練。不僅如此，她還是兒童偶像U.SSO Girls的第一代成員，早在成為NewJeans前就非常出名，因此資料也比其他成員來的多。拿過無數代言的Hyein，也在2022年14歲時當上奢華精品LV的全球大使，也是史上最年輕的一位。

▲Hyein出道前代言無數，其中包含台灣珍珠奶茶「哞熹哞熹」（右）。（圖／翻攝나무위키、워너비트레이닝센터）
▲Hyein出道前代言無數，其中包含台灣珍珠奶茶「哞熹哞熹」（右）。（圖／翻攝나무위키、워너비트레이닝센터）
當上練習生就沒去過學校！通過「鑑定考試」完成小學學歷

Hyein參加經紀公司徵選時，透露因為太緊張連歌都唱不好，好在成功入選練習生，但她也因此犧牲上學時間，當時的Hyein僅是小學生，後來因為新冠肺炎的影響，透過鑑定考試完成小學學歷；Hyein曾透露，她從未去過校外教學跟畢業旅行；後來到了韓國國際基督教學校就讀，目前已退學。

▲Hyein年僅15歲閱歷豐富。（圖／NewJeans X）
▲Hyein年僅15歲就閱歷豐富。（圖／NewJeans X）
出道前是BTS粉絲！出道後跟偶像同一間母公司、成為天團師妹

Hyein 2019年曾在兒童節目《Play With Me Club》提到，自己買了很多BTS的周邊商品，更表示最喜歡的偶像就是BTS；但沒想到自己有一天會成為NewJeans，還跟BTS隸屬同一間母公司，間接成了他們的師妹，也算是史上最成功的追星案例。

▲Hyein是最年輕LV大使。（圖／NewJeans）
▲Hyein是最年輕的LV大使。（圖／NewJeans）
iPhone 11是人生第一支手機！拿到第一份薪水買的是9萬鑰匙圈

Hyein在粉絲簽名會上透露，她第一支用的智慧型手機是iPhone 11，而且還比朋友晚買，許多歌迷因為此事震驚不已；到了今年夏天，Hyein未跟風iPhone 15的熱潮，則是選換銀色的iPhone 14 Pro。而她出道至今1年2個月，據悉拿到第一份結算薪資後，她則買了9萬韓元（約台幣2300）的鑰匙圈。

NewJeans是BTS公司「HYBE」旗下子公司「ADOR」的女團，她們於2022年7月22日​出道，代表作有《Hype Boy》、《Ditto》、《OMG》、《Super Shy》等，每首傳唱度極高，MV觀看次數從3000萬到1.7億不等；新歌《Cool With You》MV更邀請到梁朝偉無酬客串，爆棚人氣不容忽視。

▲NewJeans近日先後公開主打曲〈Super Shy〉、〈New Jeans〉MV，一發布立刻引起大量關注。 （圖／翻攝自New Jeans IG）
▲NewJeans的新歌《Super Shy》一發布立刻引起大量關注。 （圖／New Jeans IG）

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