小犬颱風挾帶強陣風！彰化埔鹽鄉「路樹狂倒逾30棵」警消疲於奔命
小犬颱風襲台，今（5）日18縣市停止上班上課，彰化地區風雨強勁，多地區也傳出停電災情，其中埔鹽村汛道路旁路樹倒塌一整排，公所和警方獲報後，前往支持，卻在下午傳出天聖國小有電桿變電箱爆炸事故，校內裝設太陽能板也短路，造成儲存室起火燃燒，消防員也趕緊到場馳援，所幸事故未造成人員傷亡，確切起火原因還有待調查釐清。
記者林莞茜／綜合報導
針對停電狀況，台電彰化區營業處表示，曾停電有19,216戶，主要停電區域集中在西濱沿海一帶，停電原因主要為高壓斷線及變壓器故障、變壓器熔絲熔斷、變壓器遭受外物碰觸、裝腳礙子不良、路燈開關故障等。在動員可運用人力全力搶修下，目前現尚有7 條饋線，合計 9,005戶刻正搶修中，停電戶數雖主要集中在福興鄉市區，但停電事故相較輕微，現主要停電事故較嚴重鄉鎮為二林鎮、溪湖鎮、芳苑鄉、鹿港鎮、線西鄉、埔鹽鄉、伸港鄉及大城鄉等沿海地區，其他地區亦有零星事故。
對於部分因風災而停電較久之用戶，台電深感歉意，亦請民眾多加包容，因彰化地區狂颳強風，增加搶修復電之困難度，第一線的搶修人員持續在強風中不畏艱難奔波，排除事故原因，儘速搶修恢復供電。
台電彰化區營業處也指出，颱風期間或颱風過後，常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範低窪地區、河口地區及地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。