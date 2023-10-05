賴佩霞辭演舞台劇劇團面臨損失　蔣萬安允提供藝文界法律諮詢

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許家蓓說，以本次《蘑菇》辭演風波為例，此劇為台北表演藝術中心主辦，並與動見体劇團合作合，北藝補助此劇100萬元，並與劇團依北藝40%、劇團60%之比例做票房分潤。許家蓓進一步表示，此劇不僅北藝有補助經費，劇團也有自籌經費，早在去年11月，北藝就已經和劇團開始洽談，若再把前置作業時間算進去，絕對是更早之前就開始規劃，也在8月與北藝簽約。
此劇也於今年9月15日開賣，預計11月11日演出，換言之，不管是場地、道具、演員檔期等，所有的製作早就已經陸續進行，投入許多心血、時間及金錢，現在卻因一人辭演，導致整部劇必須取消，對於劇團以及所有工作人員絕對是一大打擊。
對此，蔣萬安表示，站在劇團立場覺得非常可惜，劇團投入相當多資源、時間及精力，也都準備好九月份要售票，現在卻臨時沒辦法演出，站在劇團角度相當可惜，也是相當不樂見。
許家蓓表示，事情發生後詢問北藝中心是否有提供協助？北藝回覆有表達關心並了解劇團面臨的困境。對此，許家蓓認為北藝這樣的回覆過於籠統，雖然因為演出取消，所以北藝目前並未支付100萬補助費給劇團，對北藝來說損失較小。但對於劇團的影響絕對很大，劇團可能會面臨賠償問題，或必須無條件吸收成本，無疑是雪上加霜。
許家蓓呼籲，台北市政府莫讓藝文工作者單打獨鬥，希望蔣萬安能夠從此次《蘑菇》辭演事件看見藝文工作者的需求以及他們可能面臨的風險，並提供更多資源與支持。
文化局長蔡詩萍說，賠償的部分或是需要相關資源，市府都可以來協助，但畢竟是民間對民間，北藝或文化局不能主動提出，應該交由他們處理，如果劇團要求協助，北藝跟文化局都可以協助。
許家蓓指出，文化部在2018年就已經推出藝文人士法律諮詢服務平台，若文化部能做，首都台北市政府應該也能做得到，也期許北市府做的更多，像是提供藝文類以及智慧財產相關的法律諮詢．讓藝文工作者遇到賠償或法律爭議的時候，能尋求專業協助，讓藝文工作者能夠全心全意的創作。對此，蔣萬安也應允會提供給予藝文工作者相關法律協助。