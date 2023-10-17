金鐘58／已故視帝丁強入行一甲子提攜後輩不遺餘力 獲特別貢獻獎
已故資深演員丁強縱橫演藝圈將近一甲子，曾憑藉演出電視劇《記住 忘了》拿下金鐘視帝，經常不計酬勞拍攝學生作品，為業界豎立典範，獲頒第58屆金鐘獎「特別貢獻獎」實至名歸。
記者黃雅琪／綜合報導
丁強自政工幹校（國防大學政治作戰學院）影劇系畢業後，服務於中華民國陸軍陸光話劇隊；1961年獲聘為中央電影公司特約演員，演出《薇薇的週記》；1969年首次執導電影《毒火掌》，後續以喜劇演員之姿，演出《糊塗經理》持續活躍於螢光幕。
1971年丁強再婚演員李璇，婚後主要從事幕後工作，擔任製作人為李璇量身打造多部作品。隨後夫妻倆赴美定居數年，期間丁強曾回台灣製作與主持綜藝節目《綜藝大亨》，但隨後又淡出演藝圈。2001年復出接演電視劇《記住 忘了》，丁強拿下第36屆金鐘獎「單元劇男主角獎」，一舉成為金鐘視帝。
2022年7月，丁強因小中風身體欠安不再演出，不幸在今年1月15日因跌倒入院治療，於1月27日因血氧濃度過低逝世，享壽86歲。特別獎項評審委員會主任委員王志誠表示，丁強表演資歷豐厚，且晚年常提攜後輩，總不計較酬勞替學生作品付出，是非常好的模範，獲此獎項毫無懸念。