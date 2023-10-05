小犬颱風威脅未解！明「離島、小三通」137航次停航

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(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)
(2)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)
(3)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)
(4)南竿-莒光：全部停航(6航次)
(5)南竿-東引：全部停航(3航次)
(6)南竿-北竿：全部停航(22航次)
(7)金門--石井: 全部停航(2航次)
(8)金門--五通: 全部停航(16航次)
(9)高雄-馬公：全部停航(1航次)
(10)布袋-馬公：全部停航(4航次)
(11)東港-小琉球：全部停航(52航次)
(12)鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)
(13)富岡-綠島：全部停航(4航次)
(14)富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)
(15)後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)
航港局預估，明日有15航線，計137航次停航：
(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)
(2)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)
(3)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)
(4)南竿-莒光：全部停航(6航次)
(5)南竿-東引：全部停航(1航次)
(6)南竿-北竿：全部停航(22航次)
(7)金門--五通: 全部停航(16航次)
(8)布袋-馬公：全部停航(4航次)
(9)臺南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航(2航次)
(10)港-小琉球：全部停航(52航次)
(11)鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)
(12)綠島-蘭嶼：全部停航(1航次)
(13)富岡-綠島：部分停航(開航5航次，停航3航次)
(14)富岡-蘭嶼：全部停航(6航次)
(15)後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)
航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
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