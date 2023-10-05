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中華職棒／中職六大球星高國慶為首領唱國歌！雙十國慶大典不缺席

中職六大球星高國慶為首領唱國歌！雙十國慶大典不缺席（中職提供）
中職六大球星高國慶為首領唱國歌！雙十國慶大典不缺席（中職提供）

記者吳政紘/綜合報導

雙十國慶慶祝大典將在10月10日登場，今年的「國歌領唱」邀請到中華職棒6位球星，與馬公高中合唱團、左營海軍玉山軍艦海軍官兵代表，共同擔任領唱人員。

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國慶大典預計在10月10日上午在總統府前舉行，中職6球團各派出1名球星代表，擔任今年的國歌領唱人員，中信兄弟吳哲源、樂天桃猿黃子鵬、味全龍吉力吉撈．鞏冠、富邦悍將江少慶、統一7-ELEVEn獅高國慶、台鋼雄鷹曾子祐，6位球星分別是國家隊成員及經典球星，將攜手代表中華職棒及球團，對國家送上生日祝福。

今年3月全台熱血沸騰的世界棒球經典賽，選手們努力拚戰，打出一場場感動人心的比賽，成為許多球迷至今難以忘懷的經典回憶，還有正在杭州亞運奮戰的國家代表隊，讓中華職棒自2017年開始的TEAM TAIWAN精神，透過球場上全體球迷齊聲吶喊的聲音傳遍國際，讓世界認識台灣球迷的熱情與活力。

棒球是台灣的國球，中華職棒非常榮幸能被受邀參與今年的國慶大典，「國家挺國球、國球挺國家」，讓我們帶著今年的精神「躍進」總統府，一起相挺中華職棒及6球團，也期待6位球星用歌聲送上最真摯的國慶祝福！

112年度國慶大典領唱球星名單
所屬球團

 姓名

 重要事蹟
中信兄弟

投手

 吳哲源

 2023年世界棒球經典賽中華隊

2022年中華職棒最佳進步獎

2022年中華職棒投手金手套獎

2022年中華職棒年度總冠軍

2021年中華職棒年度總冠軍
樂天桃猿

投手

 黃子鵬

 2023年世界棒球經典賽中華隊

2022年中華職棒防禦率王

2019年中華職棒中繼王

2019年中華職棒年度總冠軍

2018年中華職棒年度總冠軍
味全龍

捕手

 吉力吉撈．鞏冠

 2023年世界棒球經典賽中華隊

2022年中華職棒全壘打王
統一7-ELEVEn獅

野手

 高國慶

 2020年中華職棒年度總冠軍

2018年中華職棒野手金手套獎

2017年中華職棒野手金手套獎

2013年中華職棒年度總冠軍MVP

2013年中華職棒年度總冠軍

2012年中華職棒最佳十人獎

2011年中華職棒野手金手套獎

2011年中華職棒最佳十人獎

2011年中華職棒年度總冠軍
富邦悍將

投手

 江少慶

 2023年世界棒球經典賽中華隊

2021年中華職棒選秀狀元

2019年世界棒球12強賽中華隊

2017年世界棒球經典賽中華隊
台鋼雄鷹

野手

 曾子祐

 2022年中華職棒選秀狀元

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