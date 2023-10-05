中華職棒／中職六大球星高國慶為首領唱國歌！雙十國慶大典不缺席

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今年3月全台熱血沸騰的世界棒球經典賽，選手們努力拚戰，打出一場場感動人心的比賽，成為許多球迷至今難以忘懷的經典回憶，還有正在杭州亞運奮戰的國家代表隊，讓中華職棒自2017年開始的TEAM TAIWAN精神，透過球場上全體球迷齊聲吶喊的聲音傳遍國際，讓世界認識台灣球迷的熱情與活力。
棒球是台灣的國球，中華職棒非常榮幸能被受邀參與今年的國慶大典，「國家挺國球、國球挺國家」，讓我們帶著今年的精神「躍進」總統府，一起相挺中華職棒及6球團，也期待6位球星用歌聲送上最真摯的國慶祝福！
| 112年度國慶大典領唱球星名單
| 所屬球團
| 姓名
| 重要事蹟
| 中信兄弟
投手
| 吳哲源
| 2023年世界棒球經典賽中華隊
2022年中華職棒最佳進步獎
2022年中華職棒投手金手套獎
2022年中華職棒年度總冠軍
2021年中華職棒年度總冠軍
| 樂天桃猿
投手
| 黃子鵬
| 2023年世界棒球經典賽中華隊
2022年中華職棒防禦率王
2019年中華職棒中繼王
2019年中華職棒年度總冠軍
2018年中華職棒年度總冠軍
| 味全龍
捕手
| 吉力吉撈．鞏冠
| 2023年世界棒球經典賽中華隊
2022年中華職棒全壘打王
| 統一7-ELEVEn獅
野手
| 高國慶
| 2020年中華職棒年度總冠軍
2018年中華職棒野手金手套獎
2017年中華職棒野手金手套獎
2013年中華職棒年度總冠軍MVP
2013年中華職棒年度總冠軍
2012年中華職棒最佳十人獎
2011年中華職棒野手金手套獎
2011年中華職棒最佳十人獎
2011年中華職棒年度總冠軍
| 富邦悍將
投手
| 江少慶
| 2023年世界棒球經典賽中華隊
2021年中華職棒選秀狀元
2019年世界棒球12強賽中華隊
2017年世界棒球經典賽中華隊
| 台鋼雄鷹
野手
| 曾子祐
| 2022年中華職棒選秀狀元