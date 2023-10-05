台廠搶攻去中化轉單商機！印度台灣形象展效益可望突破4000萬美元

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他於致詞時指出，孟買是印度最巨大的經濟地帶最重要的地方，各項經濟指標都相當卓越，印度有65%資料中心建置於此，且有25%新創聚集。
外貿協會董事長黃志芳針對雙方產業交流前景表示，台灣與印度文化迥異，但仍有許多相似元素，特別是科技方面，雙方皆以積極態度開發全新局勢，近年來印度政府喊出「印度製造（Made in India）」，並祭出「綠色印度」、「數位印度」等政策。
在美中地緣政治衝突下，印度獲取世界關注，黃志芳表示，該國挾全球第5大經濟體，以及全球人口居冠的優勢，產業潛力充滿可能性，目前印度市場對智慧製造、數位經濟等需求皆大幅成長，且在全球供應鏈重組浪潮來襲之際，數位化與永續議題日益重要，他認為，台印產業合作將為全球市場增添新動能。
此次印度台灣形象展聚焦在智慧製造、智慧城市、智慧醫療、智慧生活與智慧農業、電動車等6大主題，保守估計能達到4000萬美元商機，可望取得更多效益。
外貿協會指出，拓銷印度市場近可兼守東南亞泰馬市場，遠可攻中東非洲市場，而印度也是先進國家可信賴的合作夥伴，外資投入穩定成長，可作為打造韌性供應鏈的理想對象，並是南亞地區擁有成為區域製造中心潛力最雄厚的國家。
台印度雙邊已發展穩健的夥伴合作關係，雙方在經貿、教育、文化及供應鏈等領域密切交流，雙邊貿易總額在2022年更創下84億美元的歷史新高，2023年1至8月亦達55億美元，建議我國企業應掌握印度發展良機，積極布局印度市場。