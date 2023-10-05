「小犬」颱風尚未遠離 陳其邁要求加速倒伏路樹障礙排除
「小犬」颱風今(5)日上午在台灣南端登陸，暴風圈為高雄市帶來強風，造成逾百棵路樹倒伏。市長陳其邁下午率相關局處至市區視察現場清理作業，除感謝第一線施工人員辛勞外，並要求加速完成樹木障礙排除等復舊工作，以恢復市容並維護市民朋友道路使用安全。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁首先抵達左營區博愛三路一帶視察，要求工務局儘速清理倒伏的小葉欖仁，排除交通障礙以維護用路人安全；隨後並轉往左營區環潭路及楠梓區後昌路等地視察，關心市區道路清理及市容環境復原狀況，並慰問、提醒辛勞的環保局清潔隊、台電、自來水與工務外包團隊等工作人員需注意自身安全。
工務局表示，至今天下午4時為止，統計路樹倒塌約117件，已處理完成100件，公園處累計動員人力217人次、各式大小機具201部，於災情發生後連夜展開處理，民眾於颱風期間如遇路燈及路樹等設施損壞，皆可通報市府應變中心或撥打1999市民專線，公園處獲報後即會調派人力機具到場緊急處理，以確保市民人身安全。
環保局部分則已投入約1,294人次，出動各式垃圾車、回收車、掃街車、抓斗車與溝泥車等266車次，清理落葉、雜物、垃圾量約66公噸，務求加速恢復市容環境。
環保局長張瑞琿表示，目前本土登革熱疫情仍未緩解，雨後48小時為防止豪大雨後居家或戶外積水容器孳生病媒蚊，請市民朋友務必針對住家內、外環境進行檢查，配合室內及室外周遭之「巡、倒、清、刷」，徹底清除積水容器或低窪積水處等孳生源。
環保局也持續針對病媒蚊監測指數較高的區域進行水、熱噴的化學噴藥消毒防治工作，惟有大家一起加強環境清潔、清除工作，才能有效防制病媒蚊孳生，降低病媒蚊密度。