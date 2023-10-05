小犬來襲張善政參加國慶酒會惹議 市府：不到半小時就離開
桃園市長張善政昨（4）日參加國民黨國慶酒會，民進黨市議員黃瓊慧昨晚在臉書發文指出，「小犬颱風越晚風越強雨越大，市民朋友擔心孩子隔天上學危險，張市長竟去參加國民黨國慶酒會，把桃園市民的安危置之度外？」對此，市府新聞處今天回應指出，張善政市長參與駐外使節或代表互動，感謝他們支持中華民國，不到半小時就離開，市府已成立災害應變中心，張市長亦隨時掌握相關情況。
記者李春台／桃園報導
中度颱風「小犬」肆虐台灣，桃園市雖未列入警戒範圍，但亦有路樹倒塌與停電等災情，市議員黃瓊慧昨晚在臉書貼文「小犬颱風越晚風越強雨越大，市民朋友到張善政 市長臉書詢問放假資訊？擔心孩子明天上學危險，沒想到我們市長沒坐鎮防災指揮中心，而是跑去參加國民黨的國慶酒會，與基北北的市長們團聚一起、再度抿起紅酒，把桃園市民的安危置之度外！市長真的能體會爸媽冒風雨騎車載孩子上學的危險嗎？」
針對市議員質疑，市府新聞處長羅楚東今天回應，有關昨晚國慶酒會，張善政市長主要是前往與參與駐外使節或代表互動，對他們支持中華民國表達感謝之意，不到半小時就離開。
羅楚東強調，雖然桃園未被列入警戒範圍，也沒有達到停班停課標準，但市府災害應變中心三級已在前日開設，張市長也隨時掌握相關情況。