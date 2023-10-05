9月CPI逼近3%！中颱小犬侵台 10月通膨率恐擴大、Q4壓力有望放緩
行政院主計總處今（5）日指出，9月消費者物價指數（CPI）年增率，也就是通膨率達2.93%，續寫8個月以來新高，其中原因包括國際油價揚升，以及颱風災情使蔬菜、水果紛紛上漲。主計總處官員預估，近期又有中颱小犬入侵，10月CPI年增率不排除有擴大的可能，但判斷因屬端其因素，估計今年第4季至明年第1季的物價壓力有望放緩。
記者鄭妤安／台北報導
8月CPI年增率2.52%，衝破通膨警戒上，9月年漲2.93%，再度創下8個月以來新高，主計總處說明，休閒娛樂需求推升娛樂服務價格， 加上蔬菜、水果、肉類、外食費、油料費、房租、個人隨身用品、 個人照顧服務費及醫療費用價格上漲所致，但運輸費價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.63％，再剔除能源後之總指數 ，即核心 CPI則漲2.48％。
9月CPI月增0.63%，主要是由於水果及蔬菜受接連颱風帶來豪雨影響，價格上漲，加上部分個人照顧服務費因饋贈中秋禮金而呈暫時性上漲，但旅遊團費隨暑期旅遊旺季結束回跌，及成衣價格下跌， 抵銷部分漲幅。
主計總處綜合統計處專焚委員曹志弘表示，9月颱風災情使蔬菜、水果分別漲9%、8.46%，影響總指數約0.41個百分點，再者，國際油價揚升，油料費也隨之上漲。
據了解，今年颱風帶來的農業災損接近25億，近期又有中颱小犬入侵，10月CPI年增率不排除有擴大的可能。此外，民眾所關切的重要民生物資CPI漲幅持續縮小到3.57%，寫19個月以來新低，不過，豬肉、雞蛋、牙膏牙粉物價年增率仍然超過4%。
綜合整體情勢，主計總著表示，8、9月CPI突破2%通膨警戒線皆屬短期因素，不會重將通彭高點，估計今年第4季至明年第1季的物價壓力有望放緩。