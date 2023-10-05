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中國科技業慘澹！企業狂裁員　他抱「20年經歷」投百份履歷仍無果

▲近幾年，中國當局強力打壓網路科技企業，該行業經商環境持續惡化，不少相關企業因接不到訂單而倒閉，甚至傳出有網路程式設計師乾脆改行當外送。（圖／美聯社／達志影像，NOWnews合成圖）
▲近幾年，中國當局強力打壓網路科技企業，該行業經商環境持續惡化，不少相關企業因接不到訂單而倒閉，甚至傳出有網路程式設計師乾脆改行當外送。（圖／美聯社／達志影像，NOWnews合成圖）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近幾年，中國當局強力打壓網路科技企業，該行業經商環境持續惡化，不少相關企業因接不到訂單而倒閉，甚至傳出有網路程式設計師乾脆改行當外送，而中國軟體公司招聘大學畢業生，月薪甚至不到一萬人民幣。

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根據《自由亞洲電台》報導，近來在抖音等中國社群平台上，出現不少自稱為「程序員」（程式設計師）的網友，表示自己最近因為公司倒閉而被辭退。一名30歲的播主就在抖音影片中表示，他在兩年內曾逃過三次裁員，但還是輪到了，他指出，做了7年的程式設計師，從剛開始隨便挑選到現在的裁員潮，「從接到通知到約談，半小時結束。」

報導指出，中國網路行業招聘市場目前可說是「冷冷清清」。北京、上海及深圳等一線城市在經歷輝煌時期後，迎來的是經濟蕭條，大部分企業倒閉，數位網路更是首當其衝。報導引述IT桔子數據，從2013年到去年，中國倒閉的新經紀公司超過2萬5000家，據不完全統計，2022年，中國共3378家網絡企業倒閉，同比再跌33.3%。

近來，抖音有眾多程式設計師失業的影片流傳，一名41歲程式設計師就表示，儘管自己是有20年工作經驗的C1程式設計師，但已經失業一年，過去曾投過四、五百份履歷，全都石沉大海，就算有回應，也因為年齡等因素，連面試機會都沒有。該名程式設計師淚訴，「現在大環境不好啊，尤其是軟體行業，很多公司都在裁員，找工作太難了。」

有網友透露，許多公司為了節省支出，招聘薪水相較於老程式設計師低了四倍的年輕人，「因為金數位行業大環境原因，不管是大廠中廠小廠，都開始裁員，以降低成本，符合公司業務運作。他們被裁員之後， 有的去送外賣，開滴滴車，這些收入哪還得起房貸。」

報導指出，目前上海網路公司招聘應屆研究生IT從業員，月薪為1萬2000人民幣，應屆本科生8000至10000人民幣。從事醫療和金融行業的本科生則是5至6千人民幣，這個數字相當於三年前的30%。

台灣軟體業名人林宜敬接受《自由亞洲電台》採訪時表示，程式設計師收入高，但技術更新極快，如果跟不上時代，很容易被淘汰。中國在過去十多年，網路行業發展迅速，但最近幾年，中國當局打壓網路企業，不少公司因此倒閉，「網絡企業在之前十年中，發展很興旺，但是近三年來，習近平就打壓他們，所以整個網路行業開始收縮。」

浙江紹興學者陸先生則指出，目前中國失業情況非常普遍，尤其網路行業正在走下坡。這與美中貿易戰和疫情「清零政策」有密切關係，「反日反韓反美，把外企都趕跑了，經濟不景氣，工作崗位就少，失業率就高。程式設計師如果在整個經濟不景氣的情況下，再加上排外思維，是影響較嚴重的領域。」

陸先生進一步指出，長期以來，中國就業市場就有非理性的年齡歧視，原因是因為政府推行公務員制度時，就給招募條件設置了35歲的年齡限制，有很多企業就跟著效仿。

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