大鶴自爆有社交恐懼　和前輩出遊焦慮「不懂如何侍奉」

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經過第一天的破冰相處，大鶴慶幸張永正和李之勤都很隨和，他打趣說：「根本不用被侍奉。」甚至覺得自己才是被照顧的人，「大家很包容不會開車的我，相處幾天下來有了一種家人的親密感。」
他更說和張永正的互動就像和「親生老爸」一樣，「尤其是相處愈久之後，（歪哥）從一開始的嚴父形象轉為慈父，變得會跟我開玩笑，我開始敢跟他一句來、一句去。」大鶴也稱讚前輩李之勤自在優雅的樣子，「非常的做自己，這樣的她有種說不出的魅力。」
大霈原本就和張永正熟識，「是很疼愛我的長輩，但從來沒跟他出遊過。」她形容張永正是處女座計畫狂，也是「最貼心的老爸」，還封對方為「花甲勁量永續電池」，她忍不住讚嘆：「因為從來沒看過他累的樣子，體力滿點，真的超強！顛覆我的想像！」
大霈在這趟旅行中特別讚賞大鶴：「我好愛大鶴，他是最貼心的少年。」她看見對方總是用幽默來包裝體貼，直呼：「太可愛了！」大鶴雖不會開車，但努力擔任副駕駛，還在車上扮演電台DJ，李之勤則是負責一直call in，兩人互動超逗趣，大鶴自豪愛看地圖且很會認路，所以是稱職副駕駛，「而且我會猜大家愛聽什麼歌，然後投其所好。」節目於每週六晚上十點MyVideo網路獨家播出。