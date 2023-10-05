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大鶴自爆有社交恐懼　和前輩出遊焦慮「不懂如何侍奉」

▲大鶴（左）雖自認有「小社恐」，焦慮不懂如何侍奉花甲組。但顯然他一混熟就放很開，誇張姿勢逗得大霈哈哈大笑。（圖／MyVideo提供）
▲大鶴（左）雖自認有「小社恐」，焦慮不懂如何侍奉花甲組。但顯然他一混熟就放很開，誇張姿勢逗得大霈哈哈大笑。（圖／MyVideo提供）

記者黃盈容/綜合報導

實境綜藝《花甲少年趣旅行》推出全新第五季，本週由「歪哥」張永正、李之勤、「大霈」李霈瑜、「大鶴」林鶴軒組成花甲、少年組合，結伴去桃園旅行。少年組成員大霈和大鶴接受MyVideo專訪，大鶴自認有「小社恐」，坦言：「出發前很焦慮，不知道怎麼拿捏跟花甲前輩相處的分寸，也怕不懂如何侍奉花甲組！」

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▲李霈瑜（左起）、林鶴軒、張永正、李之勤一起體驗手作陶器。（圖／MyVideo提供）
▲李霈瑜（左起）、林鶴軒、張永正、李之勤一起體驗手作陶器。（圖／MyVideo提供）
經過第一天的破冰相處，大鶴慶幸張永正和李之勤都很隨和，他打趣說：「根本不用被侍奉。」甚至覺得自己才是被照顧的人，「大家很包容不會開車的我，相處幾天下來有了一種家人的親密感。」

他更說和張永正的互動就像和「親生老爸」一樣，「尤其是相處愈久之後，（歪哥）從一開始的嚴父形象轉為慈父，變得會跟我開玩笑，我開始敢跟他一句來、一句去。」大鶴也稱讚前輩李之勤自在優雅的樣子，「非常的做自己，這樣的她有種說不出的魅力。」

大霈原本就和張永正熟識，「是很疼愛我的長輩，但從來沒跟他出遊過。」她形容張永正是處女座計畫狂，也是「最貼心的老爸」，還封對方為「花甲勁量永續電池」，她忍不住讚嘆：「因為從來沒看過他累的樣子，體力滿點，真的超強！顛覆我的想像！」

大霈在這趟旅行中特別讚賞大鶴：「我好愛大鶴，他是最貼心的少年。」她看見對方總是用幽默來包裝體貼，直呼：「太可愛了！」大鶴雖不會開車，但努力擔任副駕駛，還在車上扮演電台DJ，李之勤則是負責一直call in，兩人互動超逗趣，大鶴自豪愛看地圖且很會認路，所以是稱職副駕駛，「而且我會猜大家愛聽什麼歌，然後投其所好。」節目於每週六晚上十點MyVideo網路獨家播出。

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