▲大腸直腸癌年輕化！　提早「個人化篩檢」精準超前部屬

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無論性別與國別 50歲以下罹癌率顯著增加2017年美國研究發現，年輕大腸直腸癌增加趨勢十分明顯；不論結腸或直腸，50歲以下大腸直腸癌發生率呈現上升趨勢，且不論性別都有類似的趨勢。而且 1960年後出生的世代觀察到明顯的上升趨勢，世界各國也觀察到類似的情形（Siegel RL et al. JNCI 2017;109(8):djw322.）。
根據109年癌症登記資料顯示，男性大腸癌的發生率比女性高出1.5倍。台大公衛團隊過去曾跟韓國、日本、香港等亞太地區國家進行大腸癌研究，發現無論性別，40至49歲大腸癌比例皆明顯增加，尤其男性大腸癌增加幅度最為明顯（Sung JJ, Chiu HM et al Am J Gastroenterol 2019）。而且大腸癌發生率在1965年後出生世代持續上升（Murphy CC et al. Gastroenterology 2018;155:1716–1719），原因包括：
- 肥胖／身體質量指數／代謝症候群
- 兒童時期暴露抗生素和食物鏈中抗生素（改變腸道菌叢）
- 食品業工業化引入化學物質或食品（促使腫瘤形成、改變腸道菌叢）
- 發炎／異位性體質
- 環境輻射或其他環境暴露（區域性）
邱瀚模指出，大腸癌之新興風險因數，亞洲肥胖族群增加幅度快，台灣肥胖人口比例約占6至7%，男童占8%，女童占4%，而且男童逾25%過重，女童也有超過15%過重，這些兒童未來恐會成為年輕大腸癌候選人。除了罹癌危險因數，下修篩檢年齡層也是亟待討論。（Hoffman SJ et al. BMJ 2019;365:l2231）。
多國下修篩檢年齡 台灣糞便潛血檢測演進為了及早防癌，多國指引已下修篩檢起始年齡，美國多專科醫學會特別小組（USMSTF）於2012年建議45-75歲成人、40歲成人有結直腸癌家族史（或於該家族成員診斷結直腸癌年齡之10歲以前）參加篩檢。2021年，美國胃腸病學院和美國預防服務工作小組針對45-49歲成人增加有條件篩檢建議。美國一項研究利用電腦模擬進行成本效益分析，以1990至1994年族群作為參考組，發現現今族群大腸癌風險為過去1.54倍，因此，45歲開始篩檢這項措施可符合成本效益（Ladabaum U et al. Gastroenterology. 2019;157:137-148.）。
台北醫學大學癌症轉譯研究中心陳立昇教授表示，台灣在檢測技術從「糞便潛血化學法」演進到「糞便潛血免疫法」，已經成為國際上先進的偵測方法之一，這種方法在敏感性和精確性方面優於過去的化學法，並且顯示大腸癌死亡率有下降趨勢。
「三段五級」策略 各世代精準防治大腸癌台大公衛團隊過去利用基隆、台南整合式篩檢資料研究發現，45歲開始篩檢族群相較50歲開始篩檢大腸癌發生率低22％，這項實證資料表達提早篩檢具有預防效益（Chiu HM, Chen HH et al. Digestive Disease Week 2023, Chicago, US）。建議下列2族群提早篩檢：
- 50至75歲：戰後嬰兒潮及部分X世代
- 45至49歲：這類族群為社會主要人力，一旦罹癌可能影響社會生產力和經濟損失（As of the population in Dec 2021）。
陳立昇表示，X世代和嬰兒潮世代人數眾多，為了確保這2個世代能夠在初段和次段預防方面做好防治工作，除了建議參加糞便潛血檢測，也需要進一步完善公共衛生的「三段五級」工程，根據不同階段制定策略，以實現精準健康的防治目標。
初段預防：
側重於改善生活方式，包括轉向植物性飲食、增加運動，以及促進整體健康。這些改變對每個年齡層都至關重要，透過預防老年罹患大腸直腸癌，以免耗費國家龐大資源並影響人民的生活品質。
次段預防：
針對50歲以上、未滿75歲民眾，國健署補助每2年1次免費糞便潛血檢查，若檢查結果呈現異常，應進一步進行大腸鏡檢查。
末段預防：
台灣的全民健保體系在三段預防方面取得了卓越成就，當疾病出現時，體系能夠提供新型治療方法，如標靶治療和免疫治療，以照顧各個年齡層的患者。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59408
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