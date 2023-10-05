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趙寅成、韓孝周甜蜜交換口水：怎樣我們是夫妻！定情豬排換成飯捲

▲《Moving異能》夫妻趙寅成、韓孝周在《偶然成為社長3》中合體，趙寅成貼心幫女生提包包、準備飯捲，互動超甜蜜。（圖／tvN YouTube）
▲《Moving異能》夫妻趙寅成、韓孝周在《偶然成為社長3》中合體，趙寅成貼心幫女生提包包、準備飯捲，互動超甜蜜。（圖／tvN YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

熱門韓劇《Moving異能》播畢，劇中的「異能夫妻」趙寅成、韓孝周深受大眾喜愛，觀眾紛紛許願2人能假戲真做；雖然還沒等到願望成真，但他們先是在美國合體錄節目《偶然成為社長3》，1分鐘甜蜜預告今（5）日也正式公開，韓孝周受傷跟趙寅成撒嬌、趙寅成吃掉韓孝周咬過的荷包蛋，甚至表示：「那又怎樣？我們是夫妻。」一番話成功逗樂「老婆」韓孝周。

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▲▼韓孝周跟趙寅成在《Moving 異能》飾演一對夫妻。（圖／Disney+）
▲韓孝周跟趙寅成在《Moving異能》飾演夫妻，定情食物是炸豬排。（圖／Disney+）
《偶然成為社長3》這次到美國加州開亞洲超市，社長趙寅成、車太鉉將跟普通店員一樣，學習控管產品進出貨、整理貨架、為當地居民精心挑選各種美味的小吃。首集嘉賓也公開，正是在《Moving異能》與趙寅成出生入死的韓孝周，2人戲外延續劇中緣分，令觀眾迫不及待收看播出。

《偶然成為社長3》正式預告曝光，韓孝周大老遠從南韓飛往美國找趙寅成，趙寅成十分照顧對方，先是餵食飯捲深怕韓孝周餓肚子，更直言會包辦所有雜物，還會幫忙提包包，深怕「老婆」累壞。而韓孝周受傷後，頻頻發出討拍的撒嬌聲，向趙寅成秀出受傷的大拇指，趙寅成則遞給她一碗熱湯，再說出Sorry，甜蜜畫面都讓製作組打上「Moving到美國的兩人羅曼史」大大字樣。

不僅如此，他們休息用餐時，趙寅成吃掉一顆荷包蛋，韓孝周對他說：「那是我吃過的耶。」趙寅成停住1秒後回她：「吃吧，那又怎樣？我們是夫妻啊。」肉麻語錄害韓孝周不禁莞爾。吃飽喝足準備上工，趙寅成幫韓孝周穿上圍裙，還不時大叫她的名字，彷彿就像叫老婆一樣自然，畫面讓網友直言：「我好興奮！心跳加速就像2人一樣不規則！」《偶然成為社長3》10月26日在Disney+上線。

▲韓孝周受傷，一直跟趙寅成撒嬌討拍。（圖／tvN YouTube）
▲韓孝周受傷，一直跟趙寅成撒嬌討拍。（圖／tvN YouTube）
▲趙寅成吃掉韓孝周的荷包蛋，直喊「我們是夫妻」。（圖／tvN YouTube）
▲趙寅成吃掉韓孝周的荷包蛋，直喊「我們是夫妻」。（圖／tvN YouTube）

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