68歲周潤發「笑談死訊」：跑一跑就死 曝捐215億身家做公益真相
「第28屆釜山影展」昨（4）日盛大開幕，68歲香港影帝周潤發獲頒「亞洲電影人獎」，記者會上他笑談「假死訊」並不諱言的說，要在釜山跑步練習馬拉松：「如果我跑一跑就死了，這樣就不會再有假新聞了吧！」提及捐出身家56億港幣（約新台幣215億）做公益，周潤發透露錢財全交由妻子陳薈蓮管理，自己只負責領零用錢。
記者黃雅琪／綜合報導
周潤發笑談「罹患新冠肺炎重病昏迷」的假消息：「不只有聽到生病的新聞，還有死訊，我不在乎，這種傳言每天都聽到。」向來熱愛跑步的周潤發笑談生死：「我要在11月跑半程馬拉松，明天會先在釜山跑10公里練習，如果我跑一跑就死了，這樣就不會再有假新聞了吧！」其實周潤發早已看淡生死：「我不怕變老，也沒什麼害怕的事，這就是人生，有生就有死。」
周潤發與妻子陳薈蓮昨晚緊牽彼此走紅毯，夫妻倆結婚36年鶼鰈情深，對物欲要求也不高；日前陳薈蓮以周潤發的名義，捐出身家56億港幣（約新台幣215億）做公益，提及此事周潤發說不清楚捐款多少，因為家中錢財都由妻子管理，每個月都會跟她領零用錢，周潤發接著語重心長的說：「其實在這個世界上，我們最終什麼都帶不走，每天2碗白飯就可以過日子了。」