孫生再控館長：責任撇一乾二淨！提中槍事件喊話「你有感受過吧」
YouTube「反骨男孩」成員孫生，在上個月和館長拍片時，被操到橫紋肌溶解，必須住院5天，儘管當時孫生呼籲外界不要責怪館長，但在今（5）天卻不斷與館長隔空交火。繼被館長反擊邏輯死亡後，孫生再度PO文質疑，「沒看過一個人可以把責任撇一乾二淨的！」還拿館長過去中槍住院一事，喊話：「你之前有感受過吧！」
記者詹鎰睿／綜合報導
孫生今晚再度PO出黑底白字，「沒看過一個人可以把責任撇一乾二淨。」他指出，橫紋肌溶解是非常嚴重的事情，「不敢相信你整天靠X一個被你操到住院的人，住院的人身心靈都很脆弱，你之前中槍時有感受過吧！」
孫生語帶失望地表示，他和館長的頻率根本不一樣，在意的點完全不同，「吵架真的很累欸，頭超痛！」最後決定自行休戰，「我懶得爭了，我要把時間留在開心的事物上」、「我們錯了，我住院我活該，我自己身體太虛給你添麻煩。」
回顧整起事件，孫生因為橫紋肌溶解住院後，也把整個過程拍成影片分享，並提到是館長在旁罵髒話激勵他，他才會拚到住院，事後又在IG發聲，質疑館長一通電話都沒關心，只派助理來探望。
結果引發館長不滿，多次開直播反擊孫生是在「加水」做效果，強調自己沒有罵髒話，還說孫生訓練時都是在嬉鬧。目前雙方各說各話，而反骨經紀人也向《NOWnews今日新聞》平緩，「孫生沒有生氣，也沒有想要戰啦！文字不像影音很難表達完整情緒！從頭到尾都沒有責怪館長的意思，希望媒體可以公正平衡報導唷！感謝關心。」