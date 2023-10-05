2023台灣設計展「新北Ｏ起來」鶯歌開幕！免費參觀5大展區煙火秀

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經濟部長王美花肯定策展團隊「相當用力」地，從複雜多元的新北市找出豐富文化與貢獻，她笑說「聽說他們非常忙，但忙得很開心」，讚賞這不單單只是一個活動，「讓大家對地方更有認同感」，也能影響一個城市；「還預告明年在台南、後年在彰化」，大家都很期待。
「2023台灣設計展」A主展區橫跨新北市美術館、鶯歌國民運動中心、鶯歌陶瓷博物館、同慶市民活動中心及新太源藝術工坊，5大展區、14種主題「Ｏ」，展出囊括在地產業、永續循環、自然生態、美食饗宴、特色音樂、人文習俗等主題展及精彩活動；B區衛星展區則串聯5個捷運環狀線站點、新北市政府一樓大廳及環狀線列車車廂改造。
C區「品味漫遊-新北哩賀」還蒐羅整個新北山海城129條特色路線，共154場次，規劃5種新北體驗方式、10條精選遊程；D區32項新北各行政區「設計響應」展演與活動，從農業、茶藝、陶瓷、音樂、文化，再到AR、電競、觀光工廠，貫穿新北地區五條美學廊帶；E區「城市再造」更匯集11種類型的新北城市改造點，涵蓋翻新的公有市場、優化藝文館所、打造共融特色公園、重現綠色山徑等領域。
站上鶯歌新北市美術館，左右看見大漢溪、鶯歌石，如同位在河床基地般，淘刷出新北堅韌有力的感覺。一踏入「A1自然Ｏ：新北山河陣」便被大型藝術裝置流動的萬千自然面貌給吸引，以探索「群山環繞」的角度詮釋空間，帶領觀者從新北的自然人文說起，闡述「群山和河流向來不是組隔」，而是文化人文的養成。
從河流的味道、礦源的能量，發展出故事的起源、孕育出文化。民眾可以留意代表「鶯歌的陶玩」會巧妙散落在展覽之中；展出的各地宮廟平安符「鶯歌的是陶製，九份則金光閃閃」，顯見地方文化。
「A2共生Ｏ：異他方」講述新北移民文化，選擇16位帶路人指引新北移民文化，展出地藏庵、鹹光餅、緬甸街、韓國街、到玉美人孕婦裝洪總經理媽媽的嫁妝裁縫機等有形的生命經驗。「A3製造Ｏ：@®©」呈現「造物革新」概念，貫穿創造的發想與設計，再落實到各種加工與製造，把折床、金屬旋壓、金屬沖壓、車床、網印等材料一字排開，再到自動化生產、COC創新平台等，匯聚展示新北運動、茶葉、釀酒等代表量能。
「A4生活Ｏ：透新北」則聚焦生活產業的轉型與復興，透過手作過程、療癒配方，看見「新世代職人」風貌；「A5循環Ｏ：福爾摩沙Ｏ號」則帶大家認識豐富的回收材料、嶄新智能家電等。從運轉的百工百業，覺察台灣設計的靈魂，再回想新北市副市長劉和然所言，「設計對一個城市非常重要；不只是城市美學，更是城市動能」；號召民眾一起見證、看見台灣。