尼日政變局勢複雜！法國宣布本週展開撤軍 承諾2023年底全數撤離
西非國家尼日軍事領袖發動政變後，推翻了與法國親近的民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum），隨著反法情緒高漲、示威抗議持續下，法國也正式宣佈將於本週起自尼日開始進行撤離，預計最在今年底完成撤軍行動。
國際中心楊智傑／綜合報導
《法新社》指出，法國軍方在5日公開表示，法國將從本週開始自尼日撤軍，撤離行動將在良好秩序、確認安全並與尼日的協調下進行；法國長期來與尼日軍方合作，在非洲沙赫爾地區（Sahel）打擊伊斯蘭主義叛亂分子。直到7月尼日軍方政變，尼日與法國的關係急速下降，國內更接連爆發反法示威，首都的法國軍事基地外不斷有抗議民眾圍繞，要求法軍撤出尼日。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在9月24日宣布，確認會在2023年底前將撤除在尼日的軍事部署，也就是將近1500名駐尼日法軍士兵。
《路透》則提到，法軍撤離對於西方國家在非洲地區打擊伊斯蘭勢力將確切地造成影響，同時也可能讓俄羅斯藉此擴張。尼日是撒哈拉沙漠以南沙赫爾地區內，西方國家的最後一名盟友，而在政變發生之後這個情況將有所改變。
目前尼日仍禁止法國航班飛越其領空，《法新社》則解釋現在要撤離的法均預計會從尼日以南的貝南，或者東鄰的查德撤離。