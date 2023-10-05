▲中風半癱經顱磁刺激　治療後自行拄拐杖行走

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小心中風後遺症 把握黃金復健期腦中風是一種急性中樞神經系統的損傷，也是導致失能和死亡的重要原因之一。恩主公醫院復健科薛千川醫師表示，腦中風病人可能要面對肢體運動功能障礙、認知功能障礙、失語症、吞嚥障礙等的後遺症，除了缺乏自理的能力，部分家庭甚至可能因此陷入經濟困難，生活品質大受影響。
腦中風後的復健重點是重新學習失去的生活技能，並盡可能重新恢復日常生活。薛千川醫師指出，肢體運動功能障礙是最常見的後遺症，應把握4至6個月內的黃金復健期，讓病人可以擁有基本的自我照顧能力，盡量恢復到接近原本的生活。治療除了藥物及常規復健外，搭配重複經顱磁刺激治療，可以讓效果更顯著，為病人漫長的復健之路增添助力。
刺激腦重建平衡 促進肢體恢復重複經顱磁刺激治療原本是用於憂鬱症治療，其原理是透過電磁感應的原理，通過線圈發送高強度電流，刺激並活化週邊神經。薛千川醫師說明，這項治療有改善大腦新陳代謝和神經突觸活動的特性，因此臨床上也被應用在腦中風後的復建治療。腦中風後的病人大腦處於不平衡的狀態，透過重複經顱磁刺激以高頻刺激右腦的大腦皮質區，再以低頻抑制左腦的腦神經功能，重新建立大腦平衡，可以促進左側肢體的恢復。
除了中風後的肢體障礙，重複經顱磁刺激治療在認知功能、失語症以及吞嚥障礙也有治療案例，但如果有裝設心臟節律器、人工電子耳、懷孕婦女以及癲癇者等，則不建議使用此治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59440
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