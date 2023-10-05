為了失學兒童！諾貝爾物理學獎新科得主：獎金全捐援助烏克蘭
諾貝爾物理學獎今年由研究阿秒脈衝領域的3名學者呂利耶（Anne L’Huillier）、亞谷斯蒂尼（Pierre Agostini）和克勞斯（Ferenc Krausz）共獲殊榮，後者受訪時除了亞裔今年受到諾貝爾獎肯定以外，也稱這筆高達1100萬瑞典克朗的獎金，將會和他近期獲得的所有獎金一般，捐給幫助失學烏克蘭兒童的機構「Science 4 People」。
國際中心楊智傑／綜合報導
諾貝爾獎基金會日前宣布，今年獲得諾貝爾獎項肯定者可獲得比起往年還要高的獎金，每個獎項將可以獲頒1100萬瑞典克朗（約新台幣3366萬元），並依得獎人數均分；在接受訪問時，匈牙利學者克勞斯表示自己「驚訝能獲得諾貝爾獎肯定」，同時也稱希望能與家人度過這一天。
克勞斯表示，這筆獎金將與他近期獲得的其他獎金一樣，捐給「Science 4 People」這個機構。該機構為克勞斯一年半前組織的協會，創立目的在於幫助那些受戰爭影響而無法獲得教育的人們以及失去家園的兒童。該機構已經成功幫助烏東地區30名兒童找到庇護所，也幫助學校改善膳食、建立中途之家以及提供3百多名當地學童遠端教學等。
這三名榮獲諾貝爾物理學奬的學者們，其實驗產生以阿秒（attosecond）為計算單位的極短光脈衝，可用於測量電子移動或能量改變的快速過程；諾貝爾物理學委員會主席伊娃．奧爾森（Eva Olsson）指出，現在人類可以打開電子世界的大門，阿秒物理學使人類有機會了解解電子主宰的機制。而下一步將是善用它們。