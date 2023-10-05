李沐《夏日》初戀倒追曹佑寧！婁峻碩合作小曹「壓力山大」原因曝
愛情電影《夏日的檸檬草》集結李沐、曹佑寧、婁峻碩主演，講述一段情竇初開的高中三角戀；歷時一個半月在高雄取景拍攝，日前已殺青並舉行殺青酒會。殺青後婁峻碩最想做的是爆吃：「為了維持拍戲的狀態不能好好吃東西，最主要也是小曹太瘦了，跟他拍戲壓力很大。」李沐也附和：「小曹是一個不論如何都不會有雙下巴的人，也是本劇組唯一能超過晚上9點還安心吃東西的人。」
記者黃雅琪／綜合報導
李沐飾演個性開朗、想法怪異且少根筋的女主角王曉夏，片中不僅勇敢倒追曹佑寧，更與青梅竹馬婁峻碩有精采對手戲。李沐表示：「曉夏比較男孩子氣，和身邊的人都比較沒有距離感，講話也比較直爽，甚至有很多搞笑的片段；殺青後想待在家慢慢調整回到自己原本的狀態。」
曹佑寧片中化身性格高冷、外型帥氣沉穩的學霸轉學生程奕，並且具備超強的外語能力、彈鋼琴的實力，這讓曹佑寧直呼壓力不小：「很開心能參與這次的拍攝，不過要當一個帥哥真的很難、太累了！殺青後要認真補眠睡覺。」
婁峻碩首次擔綱電影主要角色，飾演個性純真的熱音社男孩楊宗佑（柚子），對於殺青他不捨地表示：「覺得時間過得非常快，一下就過去了，很多場戲都是在很狼狽的狀態下完成，像是爆汗、滿嘴油或是很髒亂，謝謝導演給予我演戲上的建議，吸收了許多新的經驗，讓我非常充實開心。」《夏日的檸檬草》預計2024年七夕情人節上映。