批「藍營一片噤聲」！黃暐瀚點柯文哲「放大絕」：帶來3效果
2024總統大選倒數，藍白陣營是否能成功合作仍沒有定論，對此，資深媒體人黃暐瀚認為，民眾黨參選人柯文哲在藍白合的事情上使出了「1大絕、3效果」，一句「比民調、輸的退」讓國民黨一片噤聲，黃暐瀚也質疑「原來國民黨也沒信心侯友宜民調可以贏？連民調都不敢比，那還有什麼好講的呢？」
記者孫唯容／綜合報導
黃暐瀚表示，柯文哲的放大絕就六個字「比民調、輸的退」，面對藍白合的僵局，柯文哲的「大絕」會產生「三種效果」；第一，要感動人心，藍白合絕不能走到「分贓」一路，這樣很難看，而且會讓 1+1 < 2，甚至 < 1.5；比民調，輸的退，都退了，還分什麼贓？抬頭挺胸，光明正大。
第二，既然是輸的退，那就是「非生即死」，民調一輸，就拔捕，但柯文哲敢提，代表對自己的民調有自信，相信自己贏過侯友宜，坊間民調目前確實也是柯文哲領先的居多。
第三，在野、非綠，一直說要「政黨輪替」，講了半年多了，只聞樓梯響，不見人下來？所以總得有個路走，提個方案，除了侯辦說過「不可能當副手」之外，藍營其實沒有正式提過合作細節跟方案，因此，柯文哲大膽提出，表達他是有合作的意願，要是萬一最後合不成，也不能怪柯文哲，因為他都提了方案，誰叫國民黨不敢接。
最後，黃暐瀚直言，「一個大絕，三種效果；三種霸氣，一次上身」，柯文哲大絕放完，藍營一片噤聲！「原來國民黨也沒信心侯友宜民調可以贏？連民調都不敢比，那還有什麼好講的呢？」