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國慶煙火在台中　電信業擴充逾千座基站備戰網路

▲雙十國慶日，電信業公告將擴充逾千座基站備戰網路。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲雙十國慶日，電信業公告將擴充逾千座基站備戰網路。（示意圖／翻攝自pixabay）

中央社

（中央社記者江明晏台北5日電）雙十連假將至，今年國慶煙火睽違9年重返台中，預估將湧現大量觀賞人潮。為了讓民眾順利社群直播、分享，電信業者合計擴充周邊逾千座基站，並動員數百名工程人員監控網路品質。

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「2023國慶煙火」將於10月9日在台中市中央公園舉辦，並於10月10日國慶日當晚施放煙火，為因應中央公園及周遭觀賞景點湧現大量人潮，電信業者備戰網路設備。

中華電信今天發布訊息表示，除擴充原有網路站台容量，也運用AI大數據分析網路訊務熱區，機動調配基地台資源並提升網路韌性，確保行動語音上網品質，讓用戶於尖峰時段順暢使用4G和5G行動網路，透過社群直播、FB、LINE及IG等通訊軟體即時分享。

針對中央公園停機坪等16處國慶煙火最佳觀賞位置，預期將湧入大批觀賞拍照人潮，中華電信擴充60台以上高效能基地台和出動15輛行動車，並於活動期間進行網路即時監控，確保訊務尖峰時段仍維持正常網路服務品質。

另外，主辦單位於10月9日及10日安排500台無人機展演，搭配中華電信專屬門號及涵蓋，透過行動網路操控無人機排列飛行。

台灣大哥大於主會場布署4G、5G共計12輛行動訊號車及臨時站，並優化鄰近熱點近千座既有基站容量配置，擴充超過平常10倍網路傳輸容量，出動200名工程師輪班待命，確保通訊品質。

遠傳運用AI技術評估行動數據與語音需求，在台中市既有網路基礎上，增設4G、5G共計14台臨時站及行動通訊車，擴充超過200站以上既有基站容量；活動當天將有超過60名工程人員全程現場待命，後端更有數百名網管與傳輸工程師輪流待命，進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業。

遠傳也針對多個活動場域提前進行網路容量優化配置，進駐地點包括主舞台中央公園、新平公園、老樹公園、中國醫藥大學聯外道路、大石公園、水湳水資源回收中心等，更擴及至北屯、南屯、后里、豐原、大雅等行政區。（編輯：張良知）1121005

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